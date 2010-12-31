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Posted 31 декабря 2010,, 09:14

Published 31 декабря 2010,, 09:14

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Уважаемые читатели ИА «Бел.Ру», наши коллеги и партнёры!

31 декабря 2010, 09:14
Мы поздравляем всех вас с самыми ожидаемыми и волшебными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Каждый, независимо от возраста, ждёт от этих праздников исполнения желаний, вспоминает своё детство, когда рубеж лет был не подведением итогов, а предвкушением перемен, рождественские каникулы – настоящим отдыхом, а подарки – долгожданными сюрпризами. ИА «Бел.Ру» решило в своём коллективе вспомнить далёкие детские новогодние утренники, перелистать семейные фотоальбомы. Сделать это мы предложили и известным белгородцам, многие из которых с радостью откликнулись. Не у всех нашлись детские фотографии, сделанные именно в дни новогодних и рождественских праздников, поэтому мы решили расширить границы проекта «Фотоутренник». Большое спасибо всем, кто так же, как и мы, с улыбкой вспомнил яркие моменты из собственного детства, кто, будучи знаменитым, не забывает о вечных ценностях – семье, любви, доброте.

Будьте счастливы в новом году!

С уважением, коллектив ИА «Бел.Ру»

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Новый год#Рождество#Фотоутренник
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