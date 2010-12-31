Уважаемые читатели ИА «Бел.Ру», наши коллеги и партнёры!

Каждый, независимо от возраста, ждёт от этих праздников исполнения желаний, вспоминает своё детство, когда рубеж лет был не подведением итогов, а предвкушением перемен, рождественские каникулы – настоящим отдыхом, а подарки – долгожданными сюрпризами. ИА «Бел.Ру» решило в своём коллективе вспомнить далёкие детские новогодние утренники, перелистать семейные фотоальбомы. Сделать это мы предложили и известным белгородцам, многие из которых с радостью откликнулись. Не у всех нашлись детские фотографии, сделанные именно в дни новогодних и рождественских праздников, поэтому мы решили расширить границы проекта «Фотоутренник». Большое спасибо всем, кто так же, как и мы, с улыбкой вспомнил яркие моменты из собственного детства, кто, будучи знаменитым, не забывает о вечных ценностях – семье, любви, доброте.