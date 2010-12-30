Белгородская область на модернизацию здравоохранения в 2011–2012 годах получит свыше трёх миллиардов рублей

Posted 30 декабря 2010,, 12:26
Published 30 декабря 2010,, 12:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В распоряжении предлагается распределение субсидий между регионами страны. Всего в виде субсидий на реализацию региональных программ субъекты РФ получат свыше 190 млрд рублей в 2011-м и более 194 млрд в 2012 году.
Белгородская область, согласно тексту документа, за два года получит 3 млрд 210 млн 768 тыс. рублей. Из этой суммы 1 млрд 586 млн 649 тыс. – в 2011 году, а 1 млрд 624 млн 119 тыс. – в 2012-м