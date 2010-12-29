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Posted 29 декабря 2010,, 14:47

Published 29 декабря 2010,, 14:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская прокуратура опубликовала план проверок предпринимателей на 2011 год

29 декабря 2010, 14:47
Прокуратура согласовала и обнародовала сводный план проверок белгородских предпринимателей на 2011 год. Среди государственных и муниципальных органов контроля, с которыми предстоит встретиться бизнесменам, – около 30 ведомств.

С планом проверок можно ознакомиться на сайте прокуратуры Белгородской области. При возникновении вопросов по сводному плану можно обратиться в прокуратуру письменно или оставить сообщение на сайте в разделе «Интернет-приёмная», сообщили в пресс-службе белгородской облпрокуратуры.

В 2010 году органы прокуратуры области согласовали проведение 169 внеплановых проверок (в 2009 году – 68) и отказали в проведении 81 проверки (в 2009 году – 42) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 32 % от общего количества.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Прокуратура#Проверка#Предприниматель
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