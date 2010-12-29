Белгородская прокуратура опубликовала план проверок предпринимателей на 2011 год

Posted 29 декабря 2010,, 14:47
Published 29 декабря 2010,, 14:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С планом проверок можно ознакомиться на сайте прокуратуры Белгородской области. При возникновении вопросов по сводному плану можно обратиться в прокуратуру письменно или оставить сообщение на сайте в разделе «Интернет-приёмная», сообщили в пресс-службе белгородской облпрокуратуры.
В 2010 году органы прокуратуры области согласовали проведение 169 внеплановых проверок (в 2009 году – 68) и отказали в проведении 81 проверки (в 2009 году – 42) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что составляет 32 % от общего количества.