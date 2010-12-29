Белгородская прокуратура опубликовала план проверок предпринимателей на 2011 год

С планом проверок можно ознакомиться на сайте прокуратуры Белгородской области. При возникновении вопросов по сводному плану можно обратиться в прокуратуру письменно или оставить сообщение на сайте в разделе «Интернет-приёмная», сообщили в пресс-службе белгородской облпрокуратуры.