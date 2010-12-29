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Posted 29 декабря 2010,, 09:19

Published 29 декабря 2010,, 09:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородка написала лучший в России рассказ о школе

29 декабря 2010, 09:19
Конкурс на лучший рассказ о событии в жизни российской школы проводился пресс-центром проекта «Год учителя» в Российской Федерации. Лучшим был признан рассказ белгородки Марии Штальман «Кружатся в вихре танца пары».

Согласно условиям конкурса, за первое место Марии полагается премия 15 000 рублей. Второе место заняла Галина Реут из Красноярского края. В тройку призёров вошла также Алёна Скисова из Люберец.

Всего на конкурс поступило 1 078 работ. Жюри составило шорт-лист в 100 работ, из них и были выбраны три победителя.

Кстати, ученица гимназии № 3 Мария Штальман в этом году стала лауреатом проекта ИА «Бел.Ру» «Мы – наследники Победы».

#Новости#Наука#Мария#Год учителя#Штальман
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