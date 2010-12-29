Белгородка написала лучший в России рассказ о школе

Posted 29 декабря 2010,, 09:19
Published 29 декабря 2010,, 09:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно условиям конкурса, за первое место Марии полагается премия 15 000 рублей. Второе место заняла Галина Реут из Красноярского края. В тройку призёров вошла также Алёна Скисова из Люберец.
Всего на конкурс поступило 1 078 работ. Жюри составило шорт-лист в 100 работ, из них и были выбраны три победителя.
Кстати, ученица гимназии № 3 Мария Штальман в этом году стала лауреатом проекта ИА «Бел.Ру» «Мы – наследники Победы».