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Posted 27 декабря 2010,, 09:39

Published 27 декабря 2010,, 09:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде подвели итоги боксёрского турнира В. Д. Иванова

27 декабря 2010, 09:39
Награды турнира памяти Валентина Иванова, который прошёл в Белгороде, разыграли в 22 весовых категориях. В элитной категории белгородцы сумели завоевать два золота из шести.

Валентин Денисович Иванов для белгородского бокса фигура знаковая: практически все, кто сейчас тренирует молодых спортсменов, являются воспитанниками Валентина Иванова. Все громкие победы былых лет также связаны с именем этого тренера.

В этом году в VI международном турнире памяти Валентина Иванова принимали участие более 150 спортсменов из Украины, Белоруссии и ряда регионов России. Состав участников подобрался очень сильный. Так, белорусы привезли в основном мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Участников турнира разделили на четыре возрастные категории: «юноши 1997/98 г. р.», «юниоры 1995/96 г. р.», «молодёжь 1993/94 г. р.» и «элита 1992 г. р. и старше». Представители Белгородской области завоевали 11 наград. Среди победителей также были боксёры из Киева, Харькова, Курска, Воронежа, Минска.

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

#Новости#Спорт#Бокс#Юля#Турнир иванова
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