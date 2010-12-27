В Белгороде подвели итоги боксёрского турнира В. Д. Иванова

В этом году в VI международном турнире памяти Валентина Иванова принимали участие более 150 спортсменов из Украины, Белоруссии и ряда регионов России. Состав участников подобрался очень сильный. Так, белорусы привезли в основном мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.