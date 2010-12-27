В Белгороде подвели итоги боксёрского турнира В. Д. Иванова

Posted 27 декабря 2010,, 09:39
Published 27 декабря 2010,, 09:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Валентин Денисович Иванов для белгородского бокса фигура знаковая: практически все, кто сейчас тренирует молодых спортсменов, являются воспитанниками Валентина Иванова. Все громкие победы былых лет также связаны с именем этого тренера.
В этом году в VI международном турнире памяти Валентина Иванова принимали участие более 150 спортсменов из Украины, Белоруссии и ряда регионов России. Состав участников подобрался очень сильный. Так, белорусы привезли в основном мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.
Участников турнира разделили на четыре возрастные категории: «юноши 1997/98 г. р.», «юниоры 1995/96 г. р.», «молодёжь 1993/94 г. р.» и «элита 1992 г. р. и старше». Представители Белгородской области завоевали 11 наград. Среди победителей также были боксёры из Киева, Харькова, Курска, Воронежа, Минска.