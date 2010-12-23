Уголовное дело в отношении Валентины Скидановой закрыто

Posted 23 декабря 2010,, 14:30
Published 23 декабря 2010,, 14:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно ст. 25 УПК РФ, следователь вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести. Для этого нужно соблюдение нескольких условий, главное из которых – заявление потерпевшей стороны о согласии с прекращением уголовного дела.
«Учитывая, что В. Скиданова стала виновницей ДТП неумышленно, её преступление квалифицируется как средней тяжести, – заявили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в пресс-службе СУ СК по Белгородской области. – Когда обвиняемый полностью загладил свою вину, возместил моральный и материальный ущерб, впервые совершил преступление, при наличии заявления от потерпевшей стороны о согласии с прекращением уголовного дела, оно может быть закрыто».
Как сообщили ИА «Бел.Ру» в Свердловском районном суде Белгорода, уголовного дела в отношении депутата горсовета Скидановой не поступало. Суд рассматривал лишь административный материал от регионального управления ГИБДД. Согласно документам суда, 7 декабря судьёй принято решение вернуть протокол об административном правонарушении на доследование в связи с его неполнотой.
Любопытно, что Валентина Скиданова в административных материалах обвиняется по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Нарушение, согласно российскому законодательству, влечёт наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 2 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отметим, что в примечаниях к этой статье говорится, что под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать неопасное для жизни длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть. То есть ДТП, повлёкшее травмы двух пассажиров, и, главное, смерть 23-летней девушки, рассматриваются как причинение вреда здоровью средней тяжести.
Напомним, ДТП произошло 22 февраля 2010 года около 19:00 в Белгороде на улице Волчанской. Автомобиль Suzuki, которым управляла депутат горсовета, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фордом Фокус». От полученных травм 23-летняя пассажирка «Форда» скончалась на месте. Ещё два пассажира этой машины получили ранения различной степени тяжести.
По официальной информации ГИБДД, водитель Suzuki «ехал со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением, и не справился с управлением автомобилем». На участке дороги, где произошло ДТП, был гололёд. По результатам экспертизы, в крови водителей алкоголя не обнаружено.
Материалы по ДТП были переданы в СКП по Белгородской области 26 февраля. В отношении Валентины Скидановой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Валентина Скиданова является депутатом горсовета уже на протяжении 10 лет. Впервые в законодательный орган областного центра она была избрана в 2000 году. Является генеральным директором двух управляющих компаний – «Благострой-С» и «Ватутинское». В Совет депутатов Белгорода четвёртого созыва Валентина Скиданова избрана по избирательному округу № 3 в 2008 году.