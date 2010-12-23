Уголовное дело в отношении Валентины Скидановой закрыто

Любопытно, что Валентина Скиданова в административных материалах обвиняется по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Нарушение, согласно российскому законодательству, влечёт наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 2 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отметим, что в примечаниях к этой статье говорится, что под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать неопасное для жизни длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть. То есть ДТП, повлёкшее травмы двух пассажиров, и, главное, смерть 23-летней девушки, рассматриваются как причинение вреда здоровью средней тяжести.