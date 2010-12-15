В Общественной палате Белгородской области избрали председателя и наметили план работы на будущее

Присутствующий на заседании первый заместитель губернатора Олег Полухин отметил, что второй состав Общественной палаты, хоть и обновился наполовину (от первого состава осталось 23 человека), но по-прежнему представлен видными деятелями науки, культуры, бизнеса и т. д., которые будут, как и в первые два года работы совещательного органа, выдвигать и поддерживать гражданские инициативы и являться так называемым рупором общественного мнения.