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Posted 15 декабря 2010, 14:46

Published 15 декабря 2010, 14:46

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Общественной палате Белгородской области избрали председателя и наметили план работы на будущее

15 декабря 2010, 14:46
«Общественной палате предстоит многое сделать не только в области духовно-нравственного воспитания, но и в плане формирования элиты управленцев, преодоления демографической угрозы и поддержки многочисленных полезных инициатив, поступающих от белгородцев», – такое заявление в Доме правительства сделал руководитель администрации губернатора Олег Полухин.

На состоявшемся в Белгороде первом пленарном заседании Общественной палаты области второго созыва присутствующие успели не только решить организационные вопросы, но и наметить план работы на следующие два года.

Перед тем как поговорить о предстоящих делах, участники мероприятия единогласно избрали председателем палаты руководителя БРОО «Знание» и члена Общественного совета ЦФО Виктора Овчинникова, его заместителем – члена президиума областного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимира Удотова, а также определились со структурой совещательного органа, которая будет состоять из совета Общественной палаты и восьми комиссий.

Присутствующий на заседании первый заместитель губернатора Олег Полухин отметил, что второй состав Общественной палаты, хоть и обновился наполовину (от первого состава осталось 23 человека), но по-прежнему представлен видными деятелями науки, культуры, бизнеса и т. д., которые будут, как и в первые два года работы совещательного органа, выдвигать и поддерживать гражданские инициативы и являться так называемым рупором общественного мнения.

«Сделать предстоит немало, – заявил О. Полухин. – В частности, придётся поработать в плане духовно-нравственного воспитания и преодоления демографической угрозы, не забывая вовремя сообщать реакцию общества на те или иные решения властей». Кроме этого, прозвучало на заседании, было бы неплохо, если бы Общественная палата подключилась к работе по предотвращению коррупции и сосредоточила своё внимание на защите прав и свобод граждан.

Наталья Антонова

#Новости#Виктор Овчинников#Общственная палата#Общество#Денис Объедкин
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