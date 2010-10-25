За один матч до окончания первенства ФК «Губкин» возглавляет турнирную таблицу

Posted 25 октября 2010,, 06:25
Published 25 октября 2010,, 06:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
За час до начала игры стало известно, что основные конкуренты губкинцев – подольский «Витязь» и московское «Торпедо» – сыграли между собой вничью, и у белгородской команды появились реальные шансы возглавить турнирную таблицу в случае победы над «Спартаком», сообщает официальный сайт ФК «Губкин».
Видимо, это обстоятельство и сыграло злую шутку с губкинскими футболистами. С самого начала игры «Губкин» имел игровое и территориальное преимущество, но желание поскорее реализовать его приводило к спешке в завершающей стадии атак. Дважды из выгоднейших позиций промахнулся Денис Кириленко, опасно, но безрезультатно били по воротам Ян Эрлих и Анзор Нафаш, Дмитрий Ахба в акробатическом прыжке пытался пробить через себя, и это был бы самый красивый гол сезона, попади нападающий по мячу.
В первом тайме гости не создали ни одного опасного момента у ворот «Губкина». Во второй половине встречи картина не изменилась, но время шло, а счёт по-прежнему оставался нулевым. Наставник губкинцев Александр Саитов резко перекроил игру в середине второго тайма, сделав три замены. На поле появились Павел Колчев, Вячеслав Лыскин и Иван Христов.
Эта мера оживила игру. Очень важную роль в этот момент сыграл Анзор Нафаш. Когда уже казалось, что все усилия команды ни к чему не приведут, Анзор выдал отменную передачу вразрез Вячеславу Лыскину, и за три минуты до конца матча тот забил свой самый важный гол за команду – 1:0. Эта победа вывела «Губкин» в лидеры зоны «Центр». 30 октября в 14:00 в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоится «золотой» матч сезона – «Губкин» против московского «Торпедо». Команду из Белгородской области для победы в первенстве устроят выигрыш или ничья.
Что же касается ещё одной команды из нашего региона, то «Металлург-Оскол» также успешно завершает сезон. Накануне старооскольцы на выезде обыграли липецких одноклубников – 2:0. «Дубль» на счету Ивана Подоляка. Сейчас «Металлург-Оскол» идёт в таблице четвёртым, отставая от «Губкина» на четыре очка и имея равенство с подольским «Витязем», занимающим третье место. 30 октября подопечных Владимира Зинича ждёт домашний матч с фарм-клубом подмосковного «Сатурна» (12-е место).