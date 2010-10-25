За один матч до окончания первенства ФК «Губкин» возглавляет турнирную таблицу

Эта мера оживила игру. Очень важную роль в этот момент сыграл Анзор Нафаш. Когда уже казалось, что все усилия команды ни к чему не приведут, Анзор выдал отменную передачу вразрез Вячеславу Лыскину, и за три минуты до конца матча тот забил свой самый важный гол за команду – 1:0. Эта победа вывела «Губкин» в лидеры зоны «Центр». 30 октября в 14:00 в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоится «золотой» матч сезона – «Губкин» против московского «Торпедо». Команду из Белгородской области для победы в первенстве устроят выигрыш или ничья.