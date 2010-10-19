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Posted 19 октября 2010,, 08:31

Published 19 октября 2010,, 08:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Во фракцию «Единая Россия» в облдуме вступили 27 депутатов

19 октября 2010, 08:31
Именно 27 избранных законодателей написали соответствующие заявления о вступлении во фракцию «Единая Россия». Эти цифры озвучило руководство фракции сегодня на своём заседании.

Так как руководитель регионального отделения единороссов Иван Кулабухов уходит на пост спикера облдумы, возглавлять фракцию будет Анатолий Попков. Его заместителями стали Юрий Селивёрстов и Николай Шаталов. Глава и его заместители одновременно избраны уполномоченными выступать от имени фракции.

Во фракции единороссов четыре женщины: Елена Бондаренко – руководитель отдела информационного вещания ТРК «Мир Белогорья», Валентина Горбач – генеральный директор агропромышленной компании «Большевик», Ирина Севостьянова – директор Центра социальной помощи семье и детям и Наталья Полуянова, которой пришлось покинуть пост начальника управления молодёжной политики администрации Белгорода.

Кроме того, региональное отделение «Единой России» ещё раз подтвердило своё намерение делегировать в Совет Федерации от Белгородской областной Думы Вадима Мошковича.

#Новости#Политика#Мария#Кулабухов#Единая россия#Едро#Попков
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