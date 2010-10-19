Во фракцию «Единая Россия» в облдуме вступили 27 депутатов

Posted 19 октября 2010,, 08:31
Published 19 октября 2010,, 08:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Так как руководитель регионального отделения единороссов Иван Кулабухов уходит на пост спикера облдумы, возглавлять фракцию будет Анатолий Попков. Его заместителями стали Юрий Селивёрстов и Николай Шаталов. Глава и его заместители одновременно избраны уполномоченными выступать от имени фракции.
Во фракции единороссов четыре женщины: Елена Бондаренко – руководитель отдела информационного вещания ТРК «Мир Белогорья», Валентина Горбач – генеральный директор агропромышленной компании «Большевик», Ирина Севостьянова – директор Центра социальной помощи семье и детям и Наталья Полуянова, которой пришлось покинуть пост начальника управления молодёжной политики администрации Белгорода.
Кроме того, региональное отделение «Единой России» ещё раз подтвердило своё намерение делегировать в Совет Федерации от Белгородской областной Думы Вадима Мошковича.