Во фракцию «Единая Россия» в облдуме вступили 27 депутатов

Так как руководитель регионального отделения единороссов Иван Кулабухов уходит на пост спикера облдумы, возглавлять фракцию будет Анатолий Попков. Его заместителями стали Юрий Селивёрстов и Николай Шаталов. Глава и его заместители одновременно избраны уполномоченными выступать от имени фракции.