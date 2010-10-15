Процессы в арбитражном суде теперь будут проходить по видеосвязи

Posted 15 октября 2010,, 13:50
Published 15 октября 2010,, 13:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Во-первых, лица, участвующие в деле, теперь смогут представлять в арбитражный суд документы в электронном виде через Интернет. На официальном сайте суда будут размещены формы документов (исковое заявление, отзыв на исковое заявление, заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, и др.). Это позволит сторонам сократить расходы, связанные с рассмотрением дела, в частности расходы на проезд и проживание по месту нахождения арбитражного суда. Ещё одно новшество – использование видео-конференц-связи. В случае если участник процесса находится в другом субъекте РФ, он может участвовать в судебном заседании, используя систему видео-конференц-связи. А организовать связь должны арбитражные суды по ходатайству заявителя, если есть технические возможности.
Учитывая, что суды апелляционной и кассационной инстанции находятся достаточно далеко от Белгорода, в Арбитражном суде области считают, что это нововведение будет пользоваться популярностью у участников процесса. Кроме того, все судебные процессы будут фиксироваться посредством аудиозаписи. Однако протоколирование в письменном виде никто не отменял.
Согласно изменениям в законе за нарушение установленного срока предоставления доказательств суд вправе наложить на нарушителя все судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела. Причём эта норма подразумевает своевременное предоставление доказательств не только суду, но и их раскрытие перед лицами, участвующими в деле. Возможно, эта мера дисциплинирует нерадивых участников процесса, не желающих являться на судебные заседания.
Внесены изменения в процессуальный кодекс в части подведомственности. Теперь конкретизированы сферы правового регулирования, в которых дела об оспаривании нормативных правовых актов подведомствены арбитражным судам. Среди них налогообложение, таможенное и антимонопольное регулирование, банковская, страховая, аудиторская, оценочная деятельность, государственное регулирование цен (тарифов), регулирование тарифов организаций коммунального комплекса, электроэнергетики, долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и другие.
Раньше дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, допускались лишь в случае, если федеральный закон их рассмотрение относил к компетенции арбитражного суда. Теперь такие дела рассматриваются арбитражным судом независимо от того, являются ли заявителями организации, индивидуальные предприниматели или граждане.
Судьи полагают, что такое расширение подведомственности вызовет рост количества подаваемых в арбитражный суд заявлений.