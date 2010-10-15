Процессы в арбитражном суде теперь будут проходить по видеосвязи

Во-первых, лица, участвующие в деле, теперь смогут представлять в арбитражный суд документы в электронном виде через Интернет. На официальном сайте суда будут размещены формы документов (исковое заявление, отзыв на исковое заявление, заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, и др.). Это позволит сторонам сократить расходы, связанные с рассмотрением дела, в частности расходы на проезд и проживание по месту нахождения арбитражного суда. Ещё одно новшество – использование видео-конференц-связи. В случае если участник процесса находится в другом субъекте РФ, он может участвовать в судебном заседании, используя систему видео-конференц-связи. А организовать связь должны арбитражные суды по ходатайству заявителя, если есть технические возможности.