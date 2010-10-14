Пьяному водителю, сбившему ребёнка, грозит до семи лет лишения свободы

Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», ДТП произошло 19 апреля на улице Привольной г. Белгорода. Днём, около 16:00, двое школьников катались на велосипедах. Чтобы переехать через улицу, дети подъехали к проезжей части и остановились. Убедившись, что транспорта нет, один из ребят начал переезжать дорогу на велосипеде. В это время по спальной улочке города на своём автомобиле ВАЗ-2107 мчался нетрезвый водитель, сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе УГИБДД по Белгородской области.