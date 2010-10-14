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Posted 14 октября 2010,, 13:11

Published 14 октября 2010,, 13:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Пьяному водителю, сбившему ребёнка, грозит до семи лет лишения свободы

14 октября 2010, 13:11
Передано в суд уголовное дело в отношении автомобилиста, наехавшего на девятилетнего мальчика-велосипедиста 19 апреля. После аварии мужчина не попытался помочь ребёнку, а скрылся с места происшествия, позже спрятав машину в гараже. Мальчик впоследствии скончался в больнице.

Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», ДТП произошло 19 апреля на улице Привольной г. Белгорода. Днём, около 16:00, двое школьников катались на велосипедах. Чтобы переехать через улицу, дети подъехали к проезжей части и остановились. Убедившись, что транспорта нет, один из ребят начал переезжать дорогу на велосипеде. В это время по спальной улочке города на своём автомобиле ВАЗ-2107 мчался нетрезвый водитель, сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе УГИБДД по Белгородской области.

Сотрудники розыска вскоре нашли преступника, им оказался 44-летний неработающий белгородец. В течение всего срока следствия он старался избежать ответственности за совершённые преступления, препятствовал проведению следственных мероприятий, выдумывал всё новые версии произошедшего, сообщили в отделении СУ при УВД по г. Белгороду.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, а также за оставление пострадавшего в опасности. В настоящее время прокуратурой г. Белгорода обвинительное заключение в отношении водителя утверждено и уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством до трёх лет.

#Новости#Происшествия#Мария#Велосипедист#Пьяный водитель#Привольная
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