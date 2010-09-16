В Белгороде состоялся крестный ход с мощами святителя Иоасафа

По уже сложившейся в Белгороде традиции верующие с мощами небесного покровителя региона прошли от Николо-Иоасафовского собора, где был совершён молебен, к Преображенскому кафедральному собору. На время центральные улицы, где сотрудники милиции загодя приостановили автомобильное движение, заполнились сотнями верующих. В основном белгородцами, но были здесь и приехавшие из районов области и соседних регионов. Сегодня в главном соборе Белгорода, куда доставили мощи святителя Иоасафа, состоится всенощное бдение, а завтра, 17 сентября, пройдут Божественные литургии.