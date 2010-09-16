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Posted 16 сентября 2010,, 13:01

Published 16 сентября 2010,, 13:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде состоялся крестный ход с мощами святителя Иоасафа

16 сентября 2010, 13:01
Накануне 17 сентября, когда Русская православная церковь отмечает 99 лет со дня прославления и 19 лет со дня второго обретения мощей святителя Иоасафа – епископа Белгородского и чудотворца, в областном центре состоялся крестный ход.

По уже сложившейся в Белгороде традиции верующие с мощами небесного покровителя региона прошли от Николо-Иоасафовского собора, где был совершён молебен, к Преображенскому кафедральному собору. На время центральные улицы, где сотрудники милиции загодя приостановили автомобильное движение, заполнились сотнями верующих. В основном белгородцами, но были здесь и приехавшие из районов области и соседних регионов. Сегодня в главном соборе Белгорода, куда доставили мощи святителя Иоасафа, состоится всенощное бдение, а завтра, 17 сентября, пройдут Божественные литургии.

Фоторепортаж Натальи Антоновой

#Новости#Храм#Религия#Святитель иоасаф#Мария#Мощи#Крестный ход
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