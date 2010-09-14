Опрос Фонда «Общественное мнение» свидетельствует об удовлетворённости белгородцев экономической ситуацией в регионе

Posted 14 сентября 2010,, 08:44
Published 14 сентября 2010,, 08:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На вопрос «Как бы Вы сегодня оценили состояние экономики в вашем регионе – как хорошее, удовлетворительное, или плохое?» 11 % респондентов Белгородской области дали ответ «плохое». Это самый низкий процент неудовлетворённых экономикой из всех регионов страны.
В тройку регионов с самым низким процентом недовольных экономикой вошли также Тюменская и Липецкая области – 12 % и 14 % соответственно. Самое большое количество недовольных экономическим положением своего региона – в Курской области. Здесь сразу 50 % респондентов на вопрос о состоянии экономики ответили «плохо». По 49 % – в Курганской и Орловской областях.
Второй вопрос ФОМа касался прогноза на обозримое будущее: «Вы ожидаете или не ожидаете, что в ближайшие месяцы экономическая ситуация в вашем регионе улучшится?». По экономическому оптимизму жители Белгородской области заняли третье место в стране – 50 % респондентов ожидают улучшения ситуации. Больше оптимистов только в Челябинской (52 %) и в Удмуртской республике (59 %). Меньше всего в России верят в улучшение в той же Курской области – лишь 14 % респондентов.