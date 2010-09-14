Опрос Фонда «Общественное мнение» свидетельствует об удовлетворённости белгородцев экономической ситуацией в регионе

Второй вопрос ФОМа касался прогноза на обозримое будущее: «Вы ожидаете или не ожидаете, что в ближайшие месяцы экономическая ситуация в вашем регионе улучшится?». По экономическому оптимизму жители Белгородской области заняли третье место в стране – 50 % респондентов ожидают улучшения ситуации. Больше оптимистов только в Челябинской (52 %) и в Удмуртской республике (59 %). Меньше всего в России верят в улучшение в той же Курской области – лишь 14 % респондентов.