Белгородские гандболисты сыграют в Кубке России

Соревнования, собравшие сильнейшие мужские и женские команды страны, проходят на центральном городском пляже города Анапы. Главные фавориты мужского турнира – кубанцы и гости из Белгорода. География кубка страны широкая – спортсмены приехали в Анапу из Краснодарского края, Ставрополя, Белгорода, Волгограда и Нижнего Новгорода, сообщает информационно-аналитический портал Краснодарского края.