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Posted 3 сентября 2010,, 06:11

Published 3 сентября 2010,, 06:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские гандболисты сыграют в Кубке России

3 сентября 2010, 06:11
Кубок России по пляжному гандболу стартовал в Анапе. Белгородская команда БГТУ им. В.Г. Шухова «Технолог-Спартак» в числе главных фаворитов турнира.

Соревнования, собравшие сильнейшие мужские и женские команды страны, проходят на центральном городском пляже города Анапы. Главные фавориты мужского турнира – кубанцы и гости из Белгорода. География кубка страны широкая – спортсмены приехали в Анапу из Краснодарского края, Ставрополя, Белгорода, Волгограда и Нижнего Новгорода, сообщает информационно-аналитический портал Краснодарского края.

Напомним, что две недели назад белгородские гандболисты стали обладателями бронзы в чемпионате страны по пляжному гандболу. Имена сильнейших в Кубке России станут известны 7 сентября.

#Новости#Спорт#Гандбол#Технолог-спартак#Пляжный гандбол#Юля
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