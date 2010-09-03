Белгородские гандболисты сыграют в Кубке России

Posted 3 сентября 2010,, 06:11
Published 3 сентября 2010,, 06:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Соревнования, собравшие сильнейшие мужские и женские команды страны, проходят на центральном городском пляже города Анапы. Главные фавориты мужского турнира – кубанцы и гости из Белгорода. География кубка страны широкая – спортсмены приехали в Анапу из Краснодарского края, Ставрополя, Белгорода, Волгограда и Нижнего Новгорода, сообщает информационно-аналитический портал Краснодарского края.
Напомним, что две недели назад белгородские гандболисты стали обладателями бронзы в чемпионате страны по пляжному гандболу. Имена сильнейших в Кубке России станут известны 7 сентября.