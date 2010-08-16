В Старом Осколе сняли ограничения на подачу воды днём

Posted 16 августа 2010,, 12:58
Published 16 августа 2010,, 12:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба главы администрации Старооскольского городского округа, снижение давления воды, поступающей с водозаборов, теперь происходит лишь в ночное время. Дневные отключения полностью прекращены во всех частях Старого Оскола.
Напомним, что в Старооскольском городском округе аномально жаркая погода привела к тому, что потребление воды возросло в 6–12 раз. Ограничение в подаче воды производили дважды в сутки.