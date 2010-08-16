Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2010,, 12:58

Published 16 августа 2010,, 12:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Старом Осколе сняли ограничения на подачу воды днём

16 августа 2010, 12:58
За счёт перераспределения воды между потребителями в разных частях города и оптимизации схемы водоснабжения специалистами МУП «Водоканал» удалось стабилизировать подачу воды в городе.

Как сообщает пресс-служба главы администрации Старооскольского городского округа, снижение давления воды, поступающей с водозаборов, теперь происходит лишь в ночное время. Дневные отключения полностью прекращены во всех частях Старого Оскола.

Напомним, что в Старооскольском городском округе аномально жаркая погода привела к тому, что потребление воды возросло в 6–12 раз. Ограничение в подаче воды производили дважды в сутки.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Старый Оскол#Вода#Ограничение#Водоснабжение#Юля
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18