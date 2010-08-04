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Posted 4 августа 2010,, 07:21

Published 4 августа 2010,, 07:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Инцидент с участием руководителя УБЭП находится на контроле Виктора Пестерева

4 августа 2010, 07:21
УВД по Белгородской области проводит служебную проверку по происшествию, случившемуся в ночь с 30 на 31 июля в одном из ресторанов Белгорода.

Инспекция по личному составу УВД устанавливает факты и обстоятельства конфликта, возникшего между сотрудником милиции и жителем областного центра. Речь идёт о драке с участием и. о. начальника УБЭП по Белгородской области.

Проверка проводится с целью установления виновных, выяснения причин и условий инцидента. Служебное расследование ведётся тщательно и находится на контроле начальника УВД по Белгородской области Виктора Пестерева, заявили в пресс-службе ведомства.

#Новости#Происшествия#Мария#Убэп#Морозов
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