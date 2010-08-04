Инцидент с участием руководителя УБЭП находится на контроле Виктора Пестерева

Posted 4 августа 2010,, 07:21
Published 4 августа 2010,, 07:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Инспекция по личному составу УВД устанавливает факты и обстоятельства конфликта, возникшего между сотрудником милиции и жителем областного центра. Речь идёт о драке с участием и. о. начальника УБЭП по Белгородской области.
Проверка проводится с целью установления виновных, выяснения причин и условий инцидента. Служебное расследование ведётся тщательно и находится на контроле начальника УВД по Белгородской области Виктора Пестерева, заявили в пресс-службе ведомства.