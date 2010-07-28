В выборах в Белгородскую областную Думу, вероятно, не примут участия две партии

Впрочем, Николай Плетнёв назвал подобную информацию лишь предварительной. «Всё, конечно же, может измениться. Кроме того, представители этих партий смогут участвовать в выборах в порядке самовыдвижения», – заявил глава облизбиркома, подчеркнув, что партии, не выдвигающие своих кандидатов, всё равно будут работать на выборах в качестве наблюдателей.