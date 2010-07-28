В выборах в Белгородскую областную Думу, вероятно, не примут участия две партии

Posted 28 июля 2010,, 11:56
Published 28 июля 2010,, 11:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Николай Плетнёв отметил, что руководители двух партий – «Яблоко» и «Правое дело» – пока говорят о том, что не будут принимать участия в выборах. По его словам, помимо парламентской партийной четвёрки («Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России») в областных выборах будут участвовать и «Патриоты России».
Напомним, что если руководство местных «яблочников» изначально заявляло о своём неучастии в выборах, то «Правое дело», напротив, намеревалось в выборах активно участвовать. Об этом говорил и сам лидер белгородских правых Александр Кушнарёв. А 20 июля участие в выборах белгородского заксобрания одобрил и федеральный политсовет «Правого дела».
Впрочем, Николай Плетнёв назвал подобную информацию лишь предварительной. «Всё, конечно же, может измениться. Кроме того, представители этих партий смогут участвовать в выборах в порядке самовыдвижения», – заявил глава облизбиркома, подчеркнув, что партии, не выдвигающие своих кандидатов, всё равно будут работать на выборах в качестве наблюдателей.