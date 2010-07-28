Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля 2010,, 11:56

Published 28 июля 2010,, 11:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В выборах в Белгородскую областную Думу, вероятно, не примут участия две партии

28 июля 2010, 11:56
По словам главы областной избирательной комиссии Николая Плетнёва, на сегодняшний день к выдвижению кандидатов готовятся только пять региональных отделений всероссийских партий.
Сюжет
Выборы

Николай Плетнёв отметил, что руководители двух партий – «Яблоко» и «Правое дело» – пока говорят о том, что не будут принимать участия в выборах. По его словам, помимо парламентской партийной четвёрки («Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России») в областных выборах будут участвовать и «Патриоты России».

Напомним, что если руководство местных «яблочников» изначально заявляло о своём неучастии в выборах, то «Правое дело», напротив, намеревалось в выборах активно участвовать. Об этом говорил и сам лидер белгородских правых Александр Кушнарёв. А 20 июля участие в выборах белгородского заксобрания одобрил и федеральный политсовет «Правого дела».

Впрочем, Николай Плетнёв назвал подобную информацию лишь предварительной. «Всё, конечно же, может измениться. Кроме того, представители этих партий смогут участвовать в выборах в порядке самовыдвижения», – заявил глава облизбиркома, подчеркнув, что партии, не выдвигающие своих кандидатов, всё равно будут работать на выборах в качестве наблюдателей.

#Новости#Выборы#Политика#Мария#Облдума#Плетнев#Избирком#Облизбирком
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18