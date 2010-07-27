Суд приговорил водителя, сбившего насмерть двоих детей, к 6,5 года лишения свободы

Posted 27 июля 2010,, 07:26
Published 27 июля 2010,, 07:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, ДТП на улице Сумской произошло 6 мая. Девочка 12 лет погибла на месте, 10-летний мальчик умер в машине скорой помощи.
Следствие установило, что дети подошли к краю дороги, где был нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный зеброй и знаками. Убедившись, что авто в правом ряду их пропускает, ребята начали переходить дорогу, но на них налетел ВАЗ-2114.
Как сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода, ч. 5 ст. 264 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц. Срок заключения по этой статье составляет до семи лет. Виновнику аварии, в которой погибли двое детей, дали почти максимум – 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Смягчающие обстоятельства, которые суд принял во внимание, – то, что водитель признал свою вину, раскаялся в содеянном, попытался возместить причинённый ущерб. Кроме того, суд учёл, что у осуждённого беременная жена.
Гражданские иски о компенсации морального вреда, заявленные отцом и матерью погибших детей, осуждённый признал полностью. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован сторонами в течение десяти суток с момента провозглашения.