Суд приговорил водителя, сбившего насмерть двоих детей, к 6,5 года лишения свободы

Как сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода, ч. 5 ст. 264 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц. Срок заключения по этой статье составляет до семи лет. Виновнику аварии, в которой погибли двое детей, дали почти максимум – 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Смягчающие обстоятельства, которые суд принял во внимание, – то, что водитель признал свою вину, раскаялся в содеянном, попытался возместить причинённый ущерб. Кроме того, суд учёл, что у осуждённого беременная жена.