Минсельхоз: Пострадавшие от засухи регионы не останутся без зерна

Posted 21 июля 2010,, 14:18
Published 21 июля 2010,, 14:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По данным Минсельхоза, зерно интервенционного фонда поступит организациям, занимающимся животноводством и птицеводством, а также перерабатывающим и мукомольным предприятиям. Механизм зерновых интервенций действует вРоссии с 2001 года и является одним из способов регулирования цен на зерно навнутреннем рынке.
Как прозвучало сегодня на селекторном заседании штаба по организации помощи пострадавшим от засухи сельхозтоваропроизводителям, ОАО «Объединённая зерновая компания» приступит к аккредитации организаций для участия в биржевых торгах на Национальной товарной бирже с 26 июля 2010 года. Планируется продать более трёх миллионов тонн фуражного зерна урожая 2005 и 2008 годов и продовольственного зерна урожая 2005 года. Цены на 3 млн тонн зерна уже утверждены Минсельхозом.
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», в настоящее время в списке пострадавших от засухи значится 23 субъекта Федерации, в том числе и Белгородская область.