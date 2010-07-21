Минсельхоз: Пострадавшие от засухи регионы не останутся без зерна

Как прозвучало сегодня на селекторном заседании штаба по организации помощи пострадавшим от засухи сельхозтоваропроизводителям, ОАО «Объединённая зерновая компания» приступит к аккредитации организаций для участия в биржевых торгах на Национальной товарной бирже с 26 июля 2010 года. Планируется продать более трёх миллионов тонн фуражного зерна урожая 2005 и 2008 годов и продовольственного зерна урожая 2005 года. Цены на 3 млн тонн зерна уже утверждены Минсельхозом.