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Posted 21 июля 2010,, 14:18

Published 21 июля 2010,, 14:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Минсельхоз: Пострадавшие от засухи регионы не останутся без зерна

21 июля 2010, 14:18
C 4 августа министерство сельского хозяйства России начнёт продавать зерно в пострадавшие от засухи регионы, в числе которых значится и Белгородская область. В первую очередь запасы получат предприятия, которые больше всего нуждаются в зерне.

По данным Минсельхоза, зерно интервенционного фонда поступит организациям, занимающимся животноводством и птицеводством, а также перерабатывающим и мукомольным предприятиям. Механизм зерновых интервенций действует вРоссии с 2001 года и является одним из способов регулирования цен на зерно навнутреннем рынке.

Как прозвучало сегодня на селекторном заседании штаба по организации помощи пострадавшим от засухи сельхозтоваропроизводителям, ОАО «Объединённая зерновая компания» приступит к аккредитации организаций для участия в биржевых торгах на Национальной товарной бирже с 26 июля 2010 года. Планируется продать более трёх миллионов тонн фуражного зерна урожая 2005 и 2008 годов и продовольственного зерна урожая 2005 года. Цены на 3 млн тонн зерна уже утверждены Минсельхозом.

Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», в настоящее время в списке пострадавших от засухи значится 23 субъекта Федерации, в том числе и Белгородская область.

#Новости#Экономика#Министерство сельского хозяйства#Мария#Сельское хозяйство#Зерно#Засуха
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