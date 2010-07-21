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Posted 21 июля 2010,, 12:55

Published 21 июля 2010,, 12:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Депутату горсовета Валентине Скидановой предъявлено обвинение в совершении ДТП со смертельным исходом

21 июля 2010, 12:55
Отдел по расследованию особо важных дел СКП по Белгородской области предъявил обвинение депутату Совета депутатов города Белгорода Валентине Скидановой в совершении преступления. Следствие установило, что именно она является виновницей ДТП, в результате которого погибла девушка.
Сюжет
ДТП

Обвинение депутату предъявлено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба СКП по Белгородской области. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Следствие установило, что Валентина Скиданова, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Ford Focus. Тогда в результате ДТП 23-летняя девушка – пассажир встречного Ford скончалась, а ещё два пассажира этого авто получили травмы. Само происшествие, напомним, случилось вечером 22 февраля этого года.

Обвинение предъявлено по результатам проведения судебных экспертиз. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на окончание расследования, говорится в сообщении ведомства.

#Новости#ДТП#Происшествия#Мария#Обвинение#Горсовет#Скп#Скиданова
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