Депутату горсовета Валентине Скидановой предъявлено обвинение в совершении ДТП со смертельным исходом

Следствие установило, что Валентина Скиданова, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Ford Focus. Тогда в результате ДТП 23-летняя девушка – пассажир встречного Ford скончалась, а ещё два пассажира этого авто получили травмы. Само происшествие, напомним, случилось вечером 22 февраля этого года.