Депутату горсовета Валентине Скидановой предъявлено обвинение в совершении ДТП со смертельным исходом

Posted 21 июля 2010,, 12:55
Published 21 июля 2010,, 12:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Обвинение депутату предъявлено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба СКП по Белгородской области. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.
Следствие установило, что Валентина Скиданова, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Ford Focus. Тогда в результате ДТП 23-летняя девушка – пассажир встречного Ford скончалась, а ещё два пассажира этого авто получили травмы. Само происшествие, напомним, случилось вечером 22 февраля этого года.
Обвинение предъявлено по результатам проведения судебных экспертиз. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на окончание расследования, говорится в сообщении ведомства.