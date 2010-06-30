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Posted 30 июня 2010,, 14:22

Published 30 июня 2010,, 14:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Реализацию проекта строительства дорог будет жёстко контролировать специальный совет

30 июня 2010, 14:22
Сегодня на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия» утвердили членов координационного совета, которые будут контролировать распределение средств и всю работу по проекту «Новые дороги городов России». Возглавил его депутат областной Думы Вадим Клет.

Напомним, что Белгородская область вошла в число 22 регионов, где будет реализован проект благоустройства и строительства дорог. Белгород на благоустройство дворовых территорий получит 352 млн рублей. Координатор партийного проекта – депутат областной Думы Вадим Клет рассказал, что в программу войдут также города Старый Оскол и Губкин. При этом на благоустройство дворов Белгорода пойдут федеральные средства (352 млн рублей), а на дороги Губкина и Старого Оскола – средства из бюджета области.

Координационный совет, который сегодня утвердили на заседании, возглавил депутат Вадим Клет. В него также вошли депутат Госдумы Георгий Голиков, депутаты регионального законодательного собрания Валерий Скруг и горсовета Сергей Сиротенко, первый заместитель главы администрации города Василий Болтенков. Всего в списке 11 фамилий. Координационный совет будет контролировать распределение средств, принимать наказы от населения и совместно с городской администрацией следить за выполнением работ.

Вадим Клет отметил, что через два дня совет уже приступит к работе. «Времени практически нет, необходимо определить и согласовать с городскими властями проектно-сметную документацию, провести торги. В первую очередь начнут ремонтировать дворовые территории, а также проведут ямочный ремонт магистралей и оборудуют ливневую канализацию», – отметил Вадим Михайлович.

Конкретные предложения по реконструкции дворовых территорий можно направить в общественную приёмную Владимира Путина, ТОСы или по телефону горячей линии в Белгороде 35-39-56.

Анастасия Саенко

#Новости#Политика#Дорога#Строительство#Мария#Реконструкция#Единая россия#Юля#Голиков
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