Реализацию проекта строительства дорог будет жёстко контролировать специальный совет

Напомним, что Белгородская область вошла в число 22 регионов, где будет реализован проект благоустройства и строительства дорог. Белгород на благоустройство дворовых территорий получит 352 млн рублей. Координатор партийного проекта – депутат областной Думы Вадим Клет рассказал, что в программу войдут также города Старый Оскол и Губкин. При этом на благоустройство дворов Белгорода пойдут федеральные средства (352 млн рублей), а на дороги Губкина и Старого Оскола – средства из бюджета области.