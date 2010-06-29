Спасатели предупреждают белгородцев о возможных ЧП из-за продолжающейся жары

Белгородские спасатели призывают жителей города быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. «В связи с установившейся жарой есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и бытовыми пожарами, нарушением электроснабжения и сбоями в работе систем ЖКХ», – говорится в распространённом сообщении.