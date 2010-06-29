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Posted 29 июня 2010,, 09:05

Published 29 июня 2010,, 09:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Спасатели предупреждают белгородцев о возможных ЧП из-за продолжающейся жары

29 июня 2010, 09:05
Городское управление МЧС распространило предупреждение о том, что сегодня, 29 июня, в областном центре ожидается повышение температуры воздуха до 37 градусов.

Белгородские спасатели призывают жителей города быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. «В связи с установившейся жарой есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и бытовыми пожарами, нарушением электроснабжения и сбоями в работе систем ЖКХ», – говорится в распространённом сообщении.

Напомним, что в понедельник в Белгородской области на три градуса был перекрыт абсолютный рекорд температуры для 28 июня.

#Новости#Город#Мария#Жара#Температура
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