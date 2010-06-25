Сегодня в более чем 350 школах Белгородской области пройдут выпускные вечера

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Белгородской области Валентина Музыка отметила, что ещё в апреле вышел приказ начальника управления, по которому запретили проводить выпускные вечера в ресторанах, на базах отдыха и других учреждениях, а также на природе. Праздновать их разрешили только в школах. Всего в области 379 школ. На торжествах будут присутствовать работники управления образования и правоохранительных органов.