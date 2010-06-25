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Posted 25 июня 2010,, 10:49

Published 25 июня 2010,, 10:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сегодня в более чем 350 школах Белгородской области пройдут выпускные вечера

25 июня 2010, 10:49
Аттестаты о среднем образовании сегодня на руки получат 8 286 белгородских школьников. Более 500 из них станут обладателями аттестата особого образца. Выпускные вечера по настоянию властей будут проходить на базе школ.

В областном управлении образования ИА «Бел.Ру» рассказали, что сегодня выпускные вечера пройдут для 8 286 одиннадцатиклассников. С отличием школу закончили 548 школьников. В этом году в регионе выпускной отпраздовали и 15 628 девятиклассников. С введением ЕГЭ обладатели школьных медалей лишились льгот при поступлении. Но муниципалитеты самостоятельно принимают решение о поощрении и помимо отличников награждает школьников за высокие достижения в спорте и творчестве.

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Белгородской области Валентина Музыка отметила, что ещё в апреле вышел приказ начальника управления, по которому запретили проводить выпускные вечера в ресторанах, на базах отдыха и других учреждениях, а также на природе. Праздновать их разрешили только в школах. Всего в области 379 школ. На торжествах будут присутствовать работники управления образования и правоохранительных органов.

Анастасия Саенко

#Новости#Наука#Мария#Школа#Выпускной#Юля#Аттестат
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