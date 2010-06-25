Сегодня в более чем 350 школах Белгородской области пройдут выпускные вечера

Posted 25 июня 2010,, 10:49
Published 25 июня 2010,, 10:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В областном управлении образования ИА «Бел.Ру» рассказали, что сегодня выпускные вечера пройдут для 8 286 одиннадцатиклассников. С отличием школу закончили 548 школьников. В этом году в регионе выпускной отпраздовали и 15 628 девятиклассников. С введением ЕГЭ обладатели школьных медалей лишились льгот при поступлении. Но муниципалитеты самостоятельно принимают решение о поощрении и помимо отличников награждает школьников за высокие достижения в спорте и творчестве.
Начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Белгородской области Валентина Музыка отметила, что ещё в апреле вышел приказ начальника управления, по которому запретили проводить выпускные вечера в ресторанах, на базах отдыха и других учреждениях, а также на природе. Праздновать их разрешили только в школах. Всего в области 379 школ. На торжествах будут присутствовать работники управления образования и правоохранительных органов.
Анастасия Саенко