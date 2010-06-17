Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня 2010,, 06:13

Published 17 июня 2010,, 06:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцев приглашают принять участие в фестивале МЧС «Созвездие мужества»

17 июня 2010, 06:13
В фестивале и конкурсах, которые проводит МЧС России, могут принять участие как профессиональные спасатели, так и просто жители области. Итоги «Созвездия мужества» подведут в декабре этого года.
Сюжет
МЧС

Фестиваль приурочен к 20-летию образования министерства и пройдёт под девизом «Наш выбор – жизнь без опасности!». Он призван объединить представителей силовых ведомств, журналистов, общественность в решении общей задачи – повысить культуру безопасности нашей жизни, рассказать о современных героях – пожарных, спасателях, обычных людях, вовремя пришедших на помощь, проявивших героизм и мужество, сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы на лучшего по профессии и лучшие структурные подразделения в системе МЧС России, всероссийские конкурсы журналистских и фоторабот. В Белгородской области, как и в других регионах, запланированы специальные акции для детей, студентов и взрослых, направленные на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности. В этом году в фестивале также примут участие и другие министерства и ведомства, работа которых связана с МЧС России. Подробнее об условиях конкурсов можно узнать на интернет-портале МЧС России. Церемония награждения победителей состоится 9 декабря в Москве в Колонном зале Дома союзов.

#Новости#Общество#МЧС#Фестиваль#Конкурс#Юля
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18