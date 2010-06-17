Белгородцев приглашают принять участие в фестивале МЧС «Созвездие мужества»

В рамках фестиваля пройдут конкурсы на лучшего по профессии и лучшие структурные подразделения в системе МЧС России, всероссийские конкурсы журналистских и фоторабот. В Белгородской области, как и в других регионах, запланированы специальные акции для детей, студентов и взрослых, направленные на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности. В этом году в фестивале также примут участие и другие министерства и ведомства, работа которых связана с МЧС России. Подробнее об условиях конкурсов можно узнать на интернет-портале МЧС России. Церемония награждения победителей состоится 9 декабря в Москве в Колонном зале Дома союзов.