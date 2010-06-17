Белгородцев приглашают принять участие в фестивале МЧС «Созвездие мужества»

Posted 17 июня 2010,, 06:13
Published 17 июня 2010,, 06:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Фестиваль приурочен к 20-летию образования министерства и пройдёт под девизом «Наш выбор – жизнь без опасности!». Он призван объединить представителей силовых ведомств, журналистов, общественность в решении общей задачи – повысить культуру безопасности нашей жизни, рассказать о современных героях – пожарных, спасателях, обычных людях, вовремя пришедших на помощь, проявивших героизм и мужество, сообщает пресс-служба главы региона.
В рамках фестиваля пройдут конкурсы на лучшего по профессии и лучшие структурные подразделения в системе МЧС России, всероссийские конкурсы журналистских и фоторабот. В Белгородской области, как и в других регионах, запланированы специальные акции для детей, студентов и взрослых, направленные на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности. В этом году в фестивале также примут участие и другие министерства и ведомства, работа которых связана с МЧС России. Подробнее об условиях конкурсов можно узнать на интернет-портале МЧС России. Церемония награждения победителей состоится 9 декабря в Москве в Колонном зале Дома союзов.