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Posted 10 июня 2010,, 05:19

Published 10 июня 2010,, 05:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Кассационная инстанция оставила приговор в отношении сутенёров без изменения

10 июня 2010, 05:19
В Белгородской области вступил в законную силу приговор в отношении 13 человек, совершивших преступления, связанные с организацией занятия проституцией.

Как ИА «Бел.Ру» сообщало ранее, в 2006 году в Белгороде двое мужчин 30 и 27 лет создали организованную группу, члены которой периодически размещали в средствах массовой информации объявления о наборе девушек для оказания услуг интимного характера.

В преступном бизнесе были замешаны сотрудники банно-оздоровительных комплексов и саун Белгорода, которые вызывали девушек для клиентов, за что получали денежное вознаграждение. Были в группе и свои таксисты, которые развозили девиц.

Приговор кассационной инстанцией Белгородского областного суда оставлен без изменения, а жалобы осуждённых – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. Каждый из двух организаторов преступного сообщества отсидит по три года в колонии общего режима, ещё один соучастник (водитель-охранник) – 1 год и 8 месяцев, остальные подельники заплатят крупные штрафы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

#Новости#Происшествия#Мария#Проституция#Таксист
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