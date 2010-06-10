Кассационная инстанция оставила приговор в отношении сутенёров без изменения

Приговор кассационной инстанцией Белгородского областного суда оставлен без изменения, а жалобы осуждённых – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. Каждый из двух организаторов преступного сообщества отсидит по три года в колонии общего режима, ещё один соучастник (водитель-охранник) – 1 год и 8 месяцев, остальные подельники заплатят крупные штрафы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.