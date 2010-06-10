Кассационная инстанция оставила приговор в отношении сутенёров без изменения

Posted 10 июня 2010,, 05:19
Published 10 июня 2010,, 05:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как ИА «Бел.Ру» сообщало ранее, в 2006 году в Белгороде двое мужчин 30 и 27 лет создали организованную группу, члены которой периодически размещали в средствах массовой информации объявления о наборе девушек для оказания услуг интимного характера.
В преступном бизнесе были замешаны сотрудники банно-оздоровительных комплексов и саун Белгорода, которые вызывали девушек для клиентов, за что получали денежное вознаграждение. Были в группе и свои таксисты, которые развозили девиц.
Приговор кассационной инстанцией Белгородского областного суда оставлен без изменения, а жалобы осуждённых – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. Каждый из двух организаторов преступного сообщества отсидит по три года в колонии общего режима, ещё один соучастник (водитель-охранник) – 1 год и 8 месяцев, остальные подельники заплатят крупные штрафы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.