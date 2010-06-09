Старооскольские стройотряды будут работать в Сочи и Абхазии

Как сообщает пресс-служба главы администрации Старооскольского городского округа, помогать в восстановлении республики будут 15 плотников, а работать на объектах будущей Олимпиады – 15 монтажников, каменщиков и сварщиков, в основном из старооскольских вузов. Заработная плата членов отряда, который поедет в Абхазию, составит 10–15 тысяч рублей, в Сочи – 20 тысяч.