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Posted 9 июня 2010,, 13:50

Published 9 июня 2010,, 13:50

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Старооскольские стройотряды будут работать в Сочи и Абхазии

9 июня 2010, 13:50
В конце июня старооскольские студенческие стройотряды на два месяца отправятся на работу в Абхазию и Сочи.
Сюжет
Студент

Как сообщает пресс-служба главы администрации Старооскольского городского округа, помогать в восстановлении республики будут 15 плотников, а работать на объектах будущей Олимпиады – 15 монтажников, каменщиков и сварщиков, в основном из старооскольских вузов. Заработная плата членов отряда, который поедет в Абхазию, составит 10–15 тысяч рублей, в Сочи – 20 тысяч.

Старооскольское отделение молодёжного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды» решает вопрос о дополнительном обеспечении учащихся во время каникул рабочими местами в Сочи и на социально значимых объектах Белгородской области. В списке резерва для работы в Сочи – 25 старооскольцев.

Кроме того, согласно данным Российских студенческих отрядов , на олимпийских объектах будет работать стройотряд «Ударники» БГТУ им. В. Г. Шухова (20 человек).

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Сочи#Студент#Абхазия#Строительные отряды
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