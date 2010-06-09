Старооскольские стройотряды будут работать в Сочи и Абхазии

Posted 9 июня 2010,, 13:50
Published 9 июня 2010,, 13:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба главы администрации Старооскольского городского округа, помогать в восстановлении республики будут 15 плотников, а работать на объектах будущей Олимпиады – 15 монтажников, каменщиков и сварщиков, в основном из старооскольских вузов. Заработная плата членов отряда, который поедет в Абхазию, составит 10–15 тысяч рублей, в Сочи – 20 тысяч.
Старооскольское отделение молодёжного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды» решает вопрос о дополнительном обеспечении учащихся во время каникул рабочими местами в Сочи и на социально значимых объектах Белгородской области. В списке резерва для работы в Сочи – 25 старооскольцев.
Кроме того, согласно данным Российских студенческих отрядов , на олимпийских объектах будет работать стройотряд «Ударники» БГТУ им. В. Г. Шухова (20 человек).