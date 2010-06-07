Украинец, задержанный в Белгороде за кражу более четырёх миллионов рублей, признал свою вину

Нижегородские правоохранительные органы сообщают подробности происшествия. По их сведениям, подозреваемый работал охранником частного охранного предприятия. Вместе с водителем он подъехал к офису одной из фирм для сдачи выручки. В сумке было 4 млн 203 тыс. рублей. Мужчина попросил водителя перегнать автомашину к центральному входу, сам зашёл в здание с деньгами и не вернулся. Выйдя из офиса через запасную дверь, он сел в другую машину скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».