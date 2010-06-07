Украинец, задержанный в Белгороде за кражу более четырёх миллионов рублей, признал свою вину

Posted 7 июня 2010,, 12:51
Published 7 июня 2010,, 12:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
5 июня в результате совместных оперативных мероприятий нижегородских и белгородских милиционеров гражданина Украины задержали. Как сообщает пресс-служба УВД по Белгородской области, по предварительным данным, вор-охранник пытался выехать за пределы России. При задержании оперативники обнаружили у него большую часть похищенной суммы.
Нижегородские правоохранительные органы сообщают подробности происшествия. По их сведениям, подозреваемый работал охранником частного охранного предприятия. Вместе с водителем он подъехал к офису одной из фирм для сдачи выручки. В сумке было 4 млн 203 тыс. рублей. Мужчина попросил водителя перегнать автомашину к центральному входу, сам зашёл в здание с деньгами и не вернулся. Выйдя из офиса через запасную дверь, он сел в другую машину скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».
Как сообщает НИА Нижний Новгород, свою вину мужчина признал полностью, объяснив поступок жаждой обогащения. При задержании у него изъяли чуть более 3,5 млн рублей. По словам задержанного, часть денег – купюрами по 10, 50, 100 рублей – он выбросил в мусорный контейнер на свалке из-за большого объёма ноши, а остальные потратил на личные нужды.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.