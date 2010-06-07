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Posted 7 июня 2010,, 12:51

Published 7 июня 2010,, 12:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Украинец, задержанный в Белгороде за кражу более четырёх миллионов рублей, признал свою вину

7 июня 2010, 12:51
Хищение крупной суммы денег гражданин Украины совершил 2 июня в Нижнем Новгороде при инкассации денежных средств одной из коммерческих организаций города. Через три дня его задержали на территории Белгорода и под конвоем доставили обратно в Нижний Новгород.
Сюжет
Кража

5 июня в результате совместных оперативных мероприятий нижегородских и белгородских милиционеров гражданина Украины задержали. Как сообщает пресс-служба УВД по Белгородской области, по предварительным данным, вор-охранник пытался выехать за пределы России. При задержании оперативники обнаружили у него большую часть похищенной суммы.

Нижегородские правоохранительные органы сообщают подробности происшествия. По их сведениям, подозреваемый работал охранником частного охранного предприятия. Вместе с водителем он подъехал к офису одной из фирм для сдачи выручки. В сумке было 4 млн 203 тыс. рублей. Мужчина попросил водителя перегнать автомашину к центральному входу, сам зашёл в здание с деньгами и не вернулся. Выйдя из офиса через запасную дверь, он сел в другую машину скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Как сообщает НИА Нижний Новгород, свою вину мужчина признал полностью, объяснив поступок жаждой обогащения. При задержании у него изъяли чуть более 3,5 млн рублей. По словам задержанного, часть денег – купюрами по 10, 50, 100 рублей – он выбросил в мусорный контейнер на свалке из-за большого объёма ноши, а остальные потратил на личные нужды.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.

#Новости#Происшествия#Кража#Мария#Задержание#Нижний новгород#Юля
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