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Posted 3 июня 2010,, 11:38

Published 3 июня 2010,, 11:38

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Артисты Московской оперетты покажут белгородцам «Мистера Икс»

3 июня 2010, 11:38
Белгородское региональное отделение Союза театральных деятелей России организует 15 июня встречу белгородцев с любимыми актёрами Государственного академического театра «Московская оперетта».

Зрители познакомятся с новой постановкой спектакля по мотивам одной из самых популярных оперетт короля жанра Имре Кальмана «Принцесса цирка». Созданное в 1926 году, это произведение уже в декабре 1927-го было представлено на сцене только что открывшегося Московского театра оперетты. «Принцесса цирка» и по сей день пользуется неизменным успехом публики. Только в «Московской оперетте» она была поставлена четырежды, последний раз – режиссёром-постановщиком Инарой Гулиевой в 2008 году под названием «Мистер Икс».

Под таким же названием в Советском Союзе более полувека назад вышел фильм с Георгом Отсом в главной роли. Кинокартина и ария Мистера Икс и сейчас пользуются популярностью у зрительской аудитории различных возрастов и давно причислены к категории классических произведений.

Историю любви загадочного артиста цирка и молодой богатой вдовы поведают заслуженная артистка РФ Валентина Белякова, солисты Пётр Кокорев, Юрий Внуков, более известный как киноактер, занятый в фильме «Солдаты» и других телесериалах, и другие артисты Московской оперетты.

«Мистер Икс» будет представлен на сцене Молодёжного культурного центра Белгородского государственного университета, начало спектакля – в 19 часов. Информационную поддержку мероприятию оказывает ИА «Бел.Ру».

#Новости#Культура#Мария#Молодежный культурный центр#Оперетта
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