Артисты Московской оперетты покажут белгородцам «Мистера Икс»

Зрители познакомятся с новой постановкой спектакля по мотивам одной из самых популярных оперетт короля жанра Имре Кальмана «Принцесса цирка». Созданное в 1926 году, это произведение уже в декабре 1927-го было представлено на сцене только что открывшегося Московского театра оперетты. «Принцесса цирка» и по сей день пользуется неизменным успехом публики. Только в «Московской оперетте» она была поставлена четырежды, последний раз – режиссёром-постановщиком Инарой Гулиевой в 2008 году под названием «Мистер Икс».