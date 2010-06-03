Артисты Московской оперетты покажут белгородцам «Мистера Икс»

Posted 3 июня 2010,, 11:38
Published 3 июня 2010,, 11:38
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Зрители познакомятся с новой постановкой спектакля по мотивам одной из самых популярных оперетт короля жанра Имре Кальмана «Принцесса цирка». Созданное в 1926 году, это произведение уже в декабре 1927-го было представлено на сцене только что открывшегося Московского театра оперетты. «Принцесса цирка» и по сей день пользуется неизменным успехом публики. Только в «Московской оперетте» она была поставлена четырежды, последний раз – режиссёром-постановщиком Инарой Гулиевой в 2008 году под названием «Мистер Икс».
Под таким же названием в Советском Союзе более полувека назад вышел фильм с Георгом Отсом в главной роли. Кинокартина и ария Мистера Икс и сейчас пользуются популярностью у зрительской аудитории различных возрастов и давно причислены к категории классических произведений.
Историю любви загадочного артиста цирка и молодой богатой вдовы поведают заслуженная артистка РФ Валентина Белякова, солисты Пётр Кокорев, Юрий Внуков, более известный как киноактер, занятый в фильме «Солдаты» и других телесериалах, и другие артисты Московской оперетты.
«Мистер Икс» будет представлен на сцене Молодёжного культурного центра Белгородского государственного университета, начало спектакля – в 19 часов. Информационную поддержку мероприятию оказывает ИА «Бел.Ру».