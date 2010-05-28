Белгород вошёл в топ-30 лучших городов для ведения бизнеса по версии Forbes

С 2010 года в рейтинг отбирались 103 города с населением свыше 150 тысяч человек (ранее было 500 тысяч). За основу ранжирования взяты 18 социально-экономических показателей, объединённых в шесть групп: социальные характеристики, покупательная способность населения, деловой климат, устойчивость к кризису, инфраструктура и комфортность ведения бизнеса. По совокупности показателей городам начислялись баллы, которые и определили места в рейтинге.