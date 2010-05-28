Белгород вошёл в топ-30 лучших городов для ведения бизнеса по версии Forbes

Posted 28 мая 2010,, 12:21
Published 28 мая 2010,, 12:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как говорится в пояснении русскоязычной версии журнала Forbes, финальная таблица рейтинга ориентирована на бизнес компаний, работающих на потребительских рынках. Однако предприниматели из других отраслей могут перестроить интерактивную таблицу по любому из шести групп показателей, учтённых в рейтинге, – от делового климата до инфраструктуры.
С 2010 года в рейтинг отбирались 103 города с населением свыше 150 тысяч человек (ранее было 500 тысяч). За основу ранжирования взяты 18 социально-экономических показателей, объединённых в шесть групп: социальные характеристики, покупательная способность населения, деловой климат, устойчивость к кризису, инфраструктура и комфортность ведения бизнеса. По совокупности показателей городам начислялись баллы, которые и определили места в рейтинге.
Среди 30 лучших городов для бизнеса в общем рейтинге Белгород занял 20-е место. Первую тройку городов составляют Краснодар, Хабаровск и Екатеринбург. Замыкают 30-ку Магнитогорск, Тула и Вологда.
Кроме того, в Forbes провели рэнкинг и по каждой из шести групп. По социальным характеристикам Белгород – 12-й, по покупательной способности – 22-й, по деловому климату – 30-й. Лучшим показателем Белгорода в рейтинге стала «устойчивость к кризису» – третье место в топе. В рэнкинге инфраструктур Белгород – 9-й, а по комфортности ведения бизнеса – 14-й.