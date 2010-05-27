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Posted 27 мая 2010,, 06:22

Published 27 мая 2010,, 06:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Партия «Правое дело» заявляет о своём участии в осенних выборах в Белгородскую областную Думу

27 мая 2010, 06:22
Лидер белгородского отделения партии «Правое дело» Александр Кушнарёв заявил корреспонденту «Бел.Ру», что правые намерены активно участвовать в грядущих выборах. Либералы говорят о хороших деловых отношениях с региональными властями и положительно для себя оценивают нововведение, благодаря которому, преодолев 5%-ный барьер, партии получают один мандат в законодательном собрании.
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Выборы

«В выборах мы собираемся активно участвовать. Сейчас готовим свой партийный актив и организаторов. Участвуем во всех мероприятиях, которые проводит избирком по обучению нашего актива, – заявил Александр Кушнарёв. – Вопросы поддержки нашего отделения уже обсуждались с федеральным политсоветом: нам будет оказана административная, информационная, юридическая и частично финансовая». Лидеры партии, по словам А. Кушнарёва, должны приехать в Белгород ещё до начала предвыборной кампании – «устанавливать нормальные деловые отношения с органами власти области».

Выборная новация, благодаря которой партии, не перешагнувшие на выборах через 7%-ный барьер, но набравшие выше 5 %, получают один мандат, по мнению Кушнарёва, «обязательно пойдёт на пользу». «Мы были одними из инициаторов такого положения, чтобы малые партии получали доступ в органы власти. Ещё до того как президент поднял этот вопрос, он поднимался прошлым летом на уровне региональных отделений партии и нашей области. Уже с осени прошлого года у нас работает политический клуб, где принимают участие руководители политических партий и администрация области. Здесь область идёт впереди страны», – отметил лидер белгородских правых.

Несмотря на то что в России «Правое дело» называют партией так называемой системной оппозиции, зачастую и в столице, и в регионах у демократов возникают проблемные и конфликтные ситуации. В белгородском же отделении отмечают, что недобросовестной конкуренции в области нет, равно как и давления со стороны властей. «Я такого не ощущаю. У меня нормальные деловые отношения с администрацией области и с избирательной комиссией», – заключил А. Кушнарёв.

#Новости#Выборы#Политика#Мария#Партия#Облдума#Кушнарев#Правое дело
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