Партия «Правое дело» заявляет о своём участии в осенних выборах в Белгородскую областную Думу

Выборная новация, благодаря которой партии, не перешагнувшие на выборах через 7%-ный барьер, но набравшие выше 5 %, получают один мандат, по мнению Кушнарёва, «обязательно пойдёт на пользу». «Мы были одними из инициаторов такого положения, чтобы малые партии получали доступ в органы власти. Ещё до того как президент поднял этот вопрос, он поднимался прошлым летом на уровне региональных отделений партии и нашей области. Уже с осени прошлого года у нас работает политический клуб, где принимают участие руководители политических партий и администрация области. Здесь область идёт впереди страны», – отметил лидер белгородских правых.