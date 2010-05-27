Медики призывают 31 мая навсегда отказаться от курения

Posted 27 мая 2010,, 12:06
Published 27 мая 2010,, 12:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Всероссийская акция «31 мая – день отказа от курения. Навсегда» проводится Минздравсоцразвития и приурочена ко Всемирному дню без табака, провозглашённому Всемирной организацией здравоохранения.
Результаты начатой в 2009 году кампании «Здоровая Россия» показали, что многие россияне хотят бросить курить. Статистика звонков на горячую линию по вопросам здоровья показывает, что из порядка 30 тысяч звонков, поступающих ежемесячно, 95 % относятся к теме табакокурения.
Отказ от курения снижает риск развития хронических заболеваний и значительно улучшает состояние здоровья. По телефону 8-800-200-0-200 действует всероссийская бесплатная горячая линия по отказу от курения. На специальной странице акции www.takzdorovo.ru/31may находятся материалы о рисках, связанных с табакокурением, и рекомендации, как бросить курить. Здесь же можно поделиться собственным опытом отказа от вредной привычки и скачать на компьютер специально разработанную программу, которая поможет отказаться от курения.
На территории Белгородской области Всероссийская акция «31 мая – день отказа от курения» проводится совместно с региональной акцией «Наше здоровье – в наших руках», которая стартовала 17 мая. В регионе уже сегодня проходят отраслевые, городские, районные спортивные праздники и спартакиады, а также различные мероприятия в молодёжной среде по обучению профилактике заболеваний. В области действуют «кабинеты здоровья» и горячая телефонная линия о здоровом образе жизни.
К акции «31 мая – день отказа от курения. Навсегда» в Белгороде приурочили день открытых дверей, который пройдёт в Государственном центре здоровья по адресу: Народный бульвар, 17, сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.