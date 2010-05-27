Медики призывают 31 мая навсегда отказаться от курения

Отказ от курения снижает риск развития хронических заболеваний и значительно улучшает состояние здоровья. По телефону 8-800-200-0-200 действует всероссийская бесплатная горячая линия по отказу от курения. На специальной странице акции www.takzdorovo.ru/31may находятся материалы о рисках, связанных с табакокурением, и рекомендации, как бросить курить. Здесь же можно поделиться собственным опытом отказа от вредной привычки и скачать на компьютер специально разработанную программу, которая поможет отказаться от курения.