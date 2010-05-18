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Posted 18 мая 2010, 13:21

Published 18 мая 2010, 13:21

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Грайворонский многофункциональный центр построят к сентябрю

18 мая 2010, 13:21
В Грайвороне полным ходом идёт строительство многофункционального центра, который разместится в здании крытого рынка. В настоящее время основные работы по возведению завершились, и, как говорят строители, дело близится к отделке.

Пресс-служба администрации Грайворонской администрации сообщает, что на втором этаже, где и откроется МФЦ (первый этаж так и останется продовольственным рынком), уже готовы офисная часть с бухгалтерией, касса и подсобные помещения, имеются оптоволокно и электричество. Совсем скоро появятся отопление и новые окна.

По словам директора МУП «Универсал» Елены Коваленко, проект полностью прошёл строжайшую экспертизу. Решён и вопрос со сносом расположенного по соседству Дома охотника: на этом месте построят автомобильную стоянку, подъезд к зданию и разобьют клумбу.

Как рассказала Е. Коваленко, куратор проекта и первый заместитель губернатора Белгородской области Олег Полухин ходом работ доволен. Строительство МФЦ планируют завершить к сентябрю.

#Новости#Многофункциональный центр#Грайворон#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин
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