Грайворонский многофункциональный центр построят к сентябрю

Пресс-служба администрации Грайворонской администрации сообщает, что на втором этаже, где и откроется МФЦ (первый этаж так и останется продовольственным рынком), уже готовы офисная часть с бухгалтерией, касса и подсобные помещения, имеются оптоволокно и электричество. Совсем скоро появятся отопление и новые окна.