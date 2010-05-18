Грайворонский многофункциональный центр построят к сентябрю

Posted 18 мая 2010, 13:21
Published 18 мая 2010, 13:21
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Пресс-служба администрации Грайворонской администрации сообщает, что на втором этаже, где и откроется МФЦ (первый этаж так и останется продовольственным рынком), уже готовы офисная часть с бухгалтерией, касса и подсобные помещения, имеются оптоволокно и электричество. Совсем скоро появятся отопление и новые окна.
По словам директора МУП «Универсал» Елены Коваленко, проект полностью прошёл строжайшую экспертизу. Решён и вопрос со сносом расположенного по соседству Дома охотника: на этом месте построят автомобильную стоянку, подъезд к зданию и разобьют клумбу.
Как рассказала Е. Коваленко, куратор проекта и первый заместитель губернатора Белгородской области Олег Полухин ходом работ доволен. Строительство МФЦ планируют завершить к сентябрю.