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Posted 11 мая 2010,, 06:11

Published 11 мая 2010,, 06:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Игорь Ледяхов: Я не считаю, что «Салют» нас переиграл во втором тайме

11 мая 2010, 06:11
Главный тренер ярославского «Шинника» Игорь Ледяхов (теперь уже, по всей видимости, бывший) после матча с белгородским «Салютом» отметил низкую реализацию голевых моментов своими подопечными и не согласился с мнением, что во второй половине игры «Салют» выглядел предпочтительнее.
Сюжет
Футбол

«Вы всё видели... По первому тайму что можно сказать… Мы достаточно неплохо выглядели: создавали моменты, владели инициативой, но подвела реализация. Во втором тайме соперники счёт сравняли, и мы немножко физически подсели. Вообще было столько моментов – всё равно хотя бы ещё один надо было реализовать, тогда бы другой счёт был на табло. Эта проблема у нас пока неразрешимая», – заявил после игры Ледяхов.

На вопрос о разности игры в двух таймах тренер ответил, что особого контраста не заметил. «Я не считаю, что «Салют» нас переиграл во втором тайме. Не знаю… Если мы не забиваем, то это футбольный закон: нам соперник забьёт гол. При таком количестве голевых моментов надо было решать проблему раньше», – заключил наставник «Шинника».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют#Шинник#Ледяхов
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