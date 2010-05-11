Игорь Ледяхов: Я не считаю, что «Салют» нас переиграл во втором тайме

«Вы всё видели... По первому тайму что можно сказать… Мы достаточно неплохо выглядели: создавали моменты, владели инициативой, но подвела реализация. Во втором тайме соперники счёт сравняли, и мы немножко физически подсели. Вообще было столько моментов – всё равно хотя бы ещё один надо было реализовать, тогда бы другой счёт был на табло. Эта проблема у нас пока неразрешимая», – заявил после игры Ледяхов.