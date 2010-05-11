Игорь Ледяхов: Я не считаю, что «Салют» нас переиграл во втором тайме

Posted 11 мая 2010,, 06:11
Published 11 мая 2010,, 06:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Вы всё видели... По первому тайму что можно сказать… Мы достаточно неплохо выглядели: создавали моменты, владели инициативой, но подвела реализация. Во втором тайме соперники счёт сравняли, и мы немножко физически подсели. Вообще было столько моментов – всё равно хотя бы ещё один надо было реализовать, тогда бы другой счёт был на табло. Эта проблема у нас пока неразрешимая», – заявил после игры Ледяхов.
На вопрос о разности игры в двух таймах тренер ответил, что особого контраста не заметил. «Я не считаю, что «Салют» нас переиграл во втором тайме. Не знаю… Если мы не забиваем, то это футбольный закон: нам соперник забьёт гол. При таком количестве голевых моментов надо было решать проблему раньше», – заключил наставник «Шинника».