Волна Памяти в Белгороде началась с раннего утра

Цветы у Вечного огня символизируют благодарность белгородцев павшим воинам, не жалевшим свои жизни в бою, труженикам, сделавшим немало для победы в тылу, а также дожившим до наших дней ветеранам, от которых подрастающее поколение узнаёт о страшном времени для страны и подвиге народа. Как заявил сегодня утром на торжественном мероприятии у музея областного УВД архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, в настоящее время ветеранам приходится не просто. «Участники Великой Отечественной вновь оказались на передовой, потому как нашлось немало желающих перекроить настоящую историю и написать свою якобы правду о войне», – заявил владыка и пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни.