Волна Памяти в Белгороде началась с раннего утра

Posted 7 мая 2010,, 09:11
Published 7 мая 2010,, 09:11
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Цветы у Вечного огня символизируют благодарность белгородцев павшим воинам, не жалевшим свои жизни в бою, труженикам, сделавшим немало для победы в тылу, а также дожившим до наших дней ветеранам, от которых подрастающее поколение узнаёт о страшном времени для страны и подвиге народа. Как заявил сегодня утром на торжественном мероприятии у музея областного УВД архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, в настоящее время ветеранам приходится не просто. «Участники Великой Отечественной вновь оказались на передовой, потому как нашлось немало желающих перекроить настоящую историю и написать свою якобы правду о войне», – заявил владыка и пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни.
Волна Памяти продолжится до 9 Мая. В День Победы цветы и венки к Вечному огню возложат руководство области и города, представители регионального правительства, депутаты.