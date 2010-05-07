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Posted 7 мая 2010,, 09:11

Published 7 мая 2010,, 09:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Волна Памяти в Белгороде началась с раннего утра

7 мая 2010, 09:11
Возложение цветов к Вечному огню в областном центре началось с утра. Представители предприятий и организаций города, школьники и студенты приходят не только на Соборную площадь к скульптуре «Скорбящая мать», но и к другим памятникам Белгорода.

Цветы у Вечного огня символизируют благодарность белгородцев павшим воинам, не жалевшим свои жизни в бою, труженикам, сделавшим немало для победы в тылу, а также дожившим до наших дней ветеранам, от которых подрастающее поколение узнаёт о страшном времени для страны и подвиге народа. Как заявил сегодня утром на торжественном мероприятии у музея областного УВД архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, в настоящее время ветеранам приходится не просто. «Участники Великой Отечественной вновь оказались на передовой, потому как нашлось немало желающих перекроить настоящую историю и написать свою якобы правду о войне», – заявил владыка и пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

Волна Памяти продолжится до 9 Мая. В День Победы цветы и венки к Вечному огню возложат руководство области и города, представители регионального правительства, депутаты.

#Новости#Город#Мария#Ветеран#9 мая#Вечный огонь#Волна памяти
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