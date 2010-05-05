В Белгородской области запустят проект по сохранению ремонтного молодняка

Posted 5 мая 2010,, 06:29
Published 5 мая 2010,, 06:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На совещании, которое проходило в Белгородском районе, прозвучало, что для хороших результатов в молочном животноводстве необходимо грамотно вести племенную работу, в том числе управлять ресурсом ремонтного молодняка (пока что, как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в департаменте АПК, в сельхозпредприятиях области насчитывается почти 70 тысяч телят). Закупка животных на племя не исключается, но основную часть КРС должны обеспечить белгородские племенные хозяйства, которых за ближайшие пять лет должно быть вдвое больше – с 23 до 46.
Кроме этого, по словам губернатора, выращиванием молодняка должны заниматься не только крупные сельскохозяйственные предприятия, но и личные подсобные хозяйства. Правда, в настоящее время количество скота в ЛПХ насчитывается 35 тысяч голов и продолжает сокращаться. Но, как заверил Е. Савченко, меньше 25 тысяч голов не будет.
Выделив работу по сохранению и приумножению ремонтного молодняка в отдельный проект, губернатор потребовал, чтобы департамент АПК области разработал нормативную базу («Правила игры, без которых не будет результата») и обеспечил контроль. Говоря о деньгах, Евгений Савченко заверил, что тут он проблем не видит: «Финансирование будет идти на основе государственно-частного партнёрства».
Наталья Антонова