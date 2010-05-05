В Белгородской области запустят проект по сохранению ремонтного молодняка

На совещании, которое проходило в Белгородском районе, прозвучало, что для хороших результатов в молочном животноводстве необходимо грамотно вести племенную работу, в том числе управлять ресурсом ремонтного молодняка (пока что, как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в департаменте АПК, в сельхозпредприятиях области насчитывается почти 70 тысяч телят). Закупка животных на племя не исключается, но основную часть КРС должны обеспечить белгородские племенные хозяйства, которых за ближайшие пять лет должно быть вдвое больше – с 23 до 46.