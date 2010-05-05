Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2010,, 06:29

Published 5 мая 2010,, 06:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области запустят проект по сохранению ремонтного молодняка

5 мая 2010, 06:29
«В регионе необходимо максимально сохранить ресурс ремонтного молодняка», – такое заявление губернатор Евгений Савченко сделал вчера, 4 мая, на совещании по вопросам воспроизводства крупного рогатого скота.

На совещании, которое проходило в Белгородском районе, прозвучало, что для хороших результатов в молочном животноводстве необходимо грамотно вести племенную работу, в том числе управлять ресурсом ремонтного молодняка (пока что, как сообщили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в департаменте АПК, в сельхозпредприятиях области насчитывается почти 70 тысяч телят). Закупка животных на племя не исключается, но основную часть КРС должны обеспечить белгородские племенные хозяйства, которых за ближайшие пять лет должно быть вдвое больше – с 23 до 46.

Кроме этого, по словам губернатора, выращиванием молодняка должны заниматься не только крупные сельскохозяйственные предприятия, но и личные подсобные хозяйства. Правда, в настоящее время количество скота в ЛПХ насчитывается 35 тысяч голов и продолжает сокращаться. Но, как заверил Е. Савченко, меньше 25 тысяч голов не будет.

Выделив работу по сохранению и приумножению ремонтного молодняка в отдельный проект, губернатор потребовал, чтобы департамент АПК области разработал нормативную базу («Правила игры, без которых не будет результата») и обеспечил контроль. Говоря о деньгах, Евгений Савченко заверил, что тут он проблем не видит: «Финансирование будет идти на основе государственно-частного партнёрства».

Наталья Антонова

#Новости#Экономика#Мария#Савченко#Сельское хозяйство#Крупный рогатый скот#Животноводство#Департамент апк#Ремонтный молодняк
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18