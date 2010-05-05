В Белгороде накануне Дня Победы установили мемориальную доску Герою Советского Союза Николаю Шеломцеву

Как рассказал пришедшим на торжественный митинг школьникам сын Николая Шеломцева Виталий, после войны Н. Шеломцев остался в Вооружённых силах СССР, выбрав местом жительства город Прокопьевск Кемеровской области. Переехав в Белгород, устроился инспектором по кадрам треста «Оргстрой». Через год после смерти – в 2008 году – на белгородской Аллее Героев установили бюст Николая Шеломцева. Увековечено имя Героя Советского Союза и на Поклонной горе в Москве, и на стеле в Прокопьевске. С сегодняшнего дня на доме, где жил Николай Григорьевич, будет находиться мемориальная доска. «Для подрастающих поколений, чтобы знали и помнили историю», – заявил председатель Совета ветеранов Белгорода Дмитрий Чепелев.