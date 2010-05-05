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Posted 5 мая 2010,, 12:44

Published 5 мая 2010,, 12:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде накануне Дня Победы установили мемориальную доску Герою Советского Союза Николаю Шеломцеву

5 мая 2010, 12:44
На фасаде дома на улице 50-летия Белгородской области, 25 уже есть мемориальная доска, где увековечено имя жившего здесь Героя Советского Союза Кузьмы Архиповича Лиманского. Сегодня рядом появилась ещё одна – посвящённая Николаю Григорьевичу Шеломцеву.

Командир роты 310-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта лейтенант Николай Шеломцев родился в деревне Зауполовнице ныне Вохомского района Костромской области. В Великую Отечественную войну воевал на Курской дуге, в сентябре 1943 года форсировал Днепр, где и отличился. В октябре, когда натиск врага усилился, Шеломцев, собрав оставшихся в живых бойцов роты, повёл их к партизанам, а затем командовал партизанской ротой. В списке наград Николая Шеломцева – орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги» и «Партизану Отечественной войны» I степени. Высокое звание Героя Советского Союза Н. Шеломцев получил за успешное форсирование Днепра.

Как рассказал пришедшим на торжественный митинг школьникам сын Николая Шеломцева Виталий, после войны Н. Шеломцев остался в Вооружённых силах СССР, выбрав местом жительства город Прокопьевск Кемеровской области. Переехав в Белгород, устроился инспектором по кадрам треста «Оргстрой». Через год после смерти – в 2008 году – на белгородской Аллее Героев установили бюст Николая Шеломцева. Увековечено имя Героя Советского Союза и на Поклонной горе в Москве, и на стеле в Прокопьевске. С сегодняшнего дня на доме, где жил Николай Григорьевич, будет находиться мемориальная доска. «Для подрастающих поколений, чтобы знали и помнили историю», – заявил председатель Совета ветеранов Белгорода Дмитрий Чепелев.

Если же и запамятует смена молодая и зелёная фамилию героя, то об этом им напомнят не только мемориальная доска и памятник, но и улица. Постановлением администрации Белгорода от 2008 года имя Николая Григорьевича Шеломцева получила одна из улиц Юго-Западного микрорайона областного центра.

Наталья Антонова

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