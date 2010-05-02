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Posted 1 мая 2010,, 20:03

Published 1 мая 2010,, 20:03

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области учредили отделение Всемирного русского народного собора

1 мая 2010, 20:03
«Отделение международной общественной организации «Всемирный русский народный собор», которое появилось в регионе, станет площадкой для обсуждения насущных вопросов и сможет предложить варианты решения проблем», – такое заявление прозвучало на учредительном собрании, прошедшем 1 мая в Белгороде под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прибывшего в область с двухдневным визитом.

Существующая с 1993 года религиозно-общественная организация «Всемирный русский народный собор» (ВРНС) является крупнейшим общественным форумом страны. Представители светской власти, духовенства религий России, науки, бизнеса и молодёжных организаций встречаются, чтобы поговорить о будущем и предложить свои варианты решения проблем. Диалог проходит конструктивно: многие идеи, возникшие во время обсуждения, становятся пунктами программ различных политических партий.

К работе собора давно уже подключились многие регионы России. Сегодня к списку «соборных» субъектов Федерации добавилась и Белгородская область: на собрании, которое прошло под председательством патриарха Московского и всея Руси и главы Всемирного русского собора Кирилла, объявили об учреждении регионального отделения ВРНС, приняли устав и выбрали руководство. Сопредседателями отделения, в совет которого вошли 28 человек, стали архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн и председатель Совета общественной палаты Виктор Овчинников, ответственным секретарём – настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который прибыл сегодня с двухдневным визитом в Белгородскую область, заявил, что работа отделения ВРНС поможет руководству региона и Белгородско-Старооскольской епархии (соработничество светской власти и духовенства предстоятель Русской православной церкви назвал уникальным) найти необходимые решения существующих проблем, которых в обществе накопилось достаточно. Здоровье, нравственность, семья, патриотизм, женское православное движение – вот только малая часть тем для обсуждения членами белгородского отделения Всемирного русского народного собора.

Какими именно будут решения – покажет время, однако уже сейчас можно сказать, что региональный форум постарается учесть мнения всех белгородцев. Присутствующий на заседании губернатор области Евгений Савченко напомнил слова русского религиозного мыслителя, философа и футуролога Николая Фёдорова «жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех» и заявил, что они станут девизом и для отделения собора, и для региона в целом.

Наталья Антонова

#Новости#Религия#Мария#Савченко#Патриарх московский и всея руси кирилл#Архиепископ белгородский и старооскольский иоанн#Белгородская и старооскольская епархия#Овчинников#Всемирный русский народный собор
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