В Белгородской области учредили отделение Всемирного русского народного собора

Какими именно будут решения – покажет время, однако уже сейчас можно сказать, что региональный форум постарается учесть мнения всех белгородцев. Присутствующий на заседании губернатор области Евгений Савченко напомнил слова русского религиозного мыслителя, философа и футуролога Николая Фёдорова «жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех» и заявил, что они станут девизом и для отделения собора, и для региона в целом.