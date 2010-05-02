Патриарх Московский и всея Руси освятил белгородский храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Второй день патриаршего визита начался с освящения семнадцатикупольного храма, который уже по праву заслужил статус красивейшего в Белгороде. Причём произошло это ещё до пожара, который в мае прошлого года уничтожил купола, деревянные конструкции и добавил работы строителям. Впрочем, долго восстанавливать церковь (деньги на это собирали, что называется, всем миром) не пришлось: новые купола красовались на крыше уже через четыре месяца.