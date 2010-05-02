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Posted 2 мая 2010,, 14:35

Published 2 мая 2010,, 14:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Патриарх Московский и всея Руси освятил белгородский храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

2 мая 2010, 14:35
«Красота, воздвигнутая верой народной», – так Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который сегодня распахнул свои двери для прихожан. Вместе с храмом, уже получившим статус украшения не только Харьковской горы, но и всего Белгорода, открылся и духовно-просветительский центр.

Более пяти лет наблюдавшие за строительством храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии белгородцы давно ждали его открытия, поэтому неудивительно, что площадка перед храмом едва вмещала всех желающих увидеть освящение церкви и помолиться вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который прибыл в область 1 мая и в тот же день побывал в православной духовной семинарии, медицинском центре и провёл учредительное собрание регионального отделения Всемирного русского народного собора.

Второй день патриаршего визита начался с освящения семнадцатикупольного храма, который уже по праву заслужил статус красивейшего в Белгороде. Причём произошло это ещё до пожара, который в мае прошлого года уничтожил купола, деревянные конструкции и добавил работы строителям. Впрочем, долго восстанавливать церковь (деньги на это собирали, что называется, всем миром) не пришлось: новые купола красовались на крыше уже через четыре месяца.

Выразив надежду, что храм через молитву будет способствовать укреплению в людях добродетелей, имя которым – вера, надежда, любовь, а также мудрость (софия), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве церкви. Первые слова благодарности прозвучали в адрес губернатора области Евгения Савченко. Главе региона Святейший вручил одну из самых высоких наград Русской православной церкви – орден святого преподобного Серафима Саровского I степени и провозгласил «Аксиос!» (то есть, достоин).

Вручив патриаршие грамоты первому заместителю губернатора и председателю Попечительского совета Олегу Полухину, мэру Белгорода Василию Потрясаеву и руководителям принявших в строительстве организаций, Предстоятель Русской православной церкви подписал акт передачи храма Русской православной церкви, после чего вместе с архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном и губернатором выпустил в небо белых голубей, символизирующих духовную чистоту.

Наталья Антонова

Фото Николая Русанова

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