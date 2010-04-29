Букмекеры верят в белгородский «Салют»

Белгородский «Салют», идущий на 13-м месте с семью очками в активе, отстаёт от «Балтики» лишь на одно очко и две позиции в турнирной таблице. Очевидно, что, несмотря на статус гостей – «крепкий орешек» первого дивизиона, у Мирослава Ромащенко может быть только одна задача на игру – победа любым законным способом.