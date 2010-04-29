Букмекеры верят в белгородский «Салют»

Posted 29 апреля 2010,, 08:38
Published 29 апреля 2010,, 08:38
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородский «Салют», идущий на 13-м месте с семью очками в активе, отстаёт от «Балтики» лишь на одно очко и две позиции в турнирной таблице. Очевидно, что, несмотря на статус гостей – «крепкий орешек» первого дивизиона, у Мирослава Ромащенко может быть только одна задача на игру – победа любым законным способом.
По прогнозу Gismeteo, вечером в Белгороде возможен дождь, правда, небольшой. Так что, несмотря на вероятность осадков, погода сегодня на результат игры повлияет едва ли.
Букмекеры в матче однозначно отдают предпочтение «Салюту». «Фонбет» даёт на победу «Салюта» коэффициент 1,55, тогда как победа гостей оценена коэффициентом в 6,50. Коэффициент на ничью – 3,25. Аналогичные коэффициенты выставили и в «Марафоне»: 1,55 – на победу белгородцев, 3,40 – на ничью, на победу «Балтики» – 6,30. «Фаворит» также отдаёт победу Белгороду, правда, несколько снизив коэффициент на «Балтику»: 1,50 – победа «Салюта», 3,25 – ничья, 4,95 – победа «Балтики».