Белгородца ограбили на Камчатке

Posted 29 апреля 2010,, 06:06
Published 29 апреля 2010,, 06:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
21-летний местный житель заранее знал, что у белгородца при себе находится довольно крупная сумма денег. 34-летнего гостя города преступник подкараулил у гаражного массива и, применив насилие, «неопасное для жизни и здоровья», похитил у белгородца кошелёк с 30 тысячами рублей, три банковские карты, золотой перстень и телефон. Всего сумма ущерба составила 44,5 тысячи рублей.
Оперативники задержали грабителя по горячим следам и изъяли часть похищенного имущества. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабёж». Преступник находится под подпиской о невыезде, пока проводится расследование, сообщает газета «Полуостров Камчатка».