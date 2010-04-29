Белгородца ограбили на Камчатке

21-летний местный житель заранее знал, что у белгородца при себе находится довольно крупная сумма денег. 34-летнего гостя города преступник подкараулил у гаражного массива и, применив насилие, «неопасное для жизни и здоровья», похитил у белгородца кошелёк с 30 тысячами рублей, три банковские карты, золотой перстень и телефон. Всего сумма ущерба составила 44,5 тысячи рублей.