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Posted 29 апреля 2010,, 06:06

Published 29 апреля 2010,, 06:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородца ограбили на Камчатке

29 апреля 2010, 06:06
Житель Петропавловска-Камчатского похитил у гостя из Белгорода кошелёк, в котором находилось 30 тысяч рублей.

21-летний местный житель заранее знал, что у белгородца при себе находится довольно крупная сумма денег. 34-летнего гостя города преступник подкараулил у гаражного массива и, применив насилие, «неопасное для жизни и здоровья», похитил у белгородца кошелёк с 30 тысячами рублей, три банковские карты, золотой перстень и телефон. Всего сумма ущерба составила 44,5 тысячи рублей.

Оперативники задержали грабителя по горячим следам и изъяли часть похищенного имущества. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабёж». Преступник находится под подпиской о невыезде, пока проводится расследование, сообщает газета «Полуостров Камчатка».

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