Правительство России начало передачу акций белгородского и старооскольского аэропортов в собственность Белгородской области

Posted 27 апреля 2010,, 11:26
Published 27 апреля 2010,, 11:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По сообщению агентства ПРАЙМ-ТАСС, распоряжение правительства от 21 апреля подписано во исполнение указа президента Дмитрия Медведева от 31 марта 2010 года. Правительство поручило Росимуществу передать 100 % акций ОАО «Белгородское авиапредприятие» и 100 % акций ОАО «Аэропорт Старый Оскол» в госсобственность Белгородской области.
Кроме того, Росимуществу поручается вместе с Росавиацией и правительством области обеспечить передачу федеральной собственности – объектов имущественного комплекса аэропорта Белгород – в собственность региона.
Напомним, что Дмитрий Медведев объявил о подписании соответствующего указа 31 марта во время рабочей встречи с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. В ответ губернатор пообещал президенту представить белгородский аэропорт в новом обличии через год. Для этого власти Белгородской области планируют привлечь инвестиции в размере 400 миллионов рублей.