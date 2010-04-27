Правительство России начало передачу акций белгородского и старооскольского аэропортов в собственность Белгородской области

Напомним, что Дмитрий Медведев объявил о подписании соответствующего указа 31 марта во время рабочей встречи с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. В ответ губернатор пообещал президенту представить белгородский аэропорт в новом обличии через год. Для этого власти Белгородской области планируют привлечь инвестиции в размере 400 миллионов рублей.