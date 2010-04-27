Поликлиника № 8 Белгорода будет достроена к концу 2010 года

Posted 27 апреля 2010,, 05:52
Published 27 апреля 2010,, 05:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В августе 2007 года закладной камень на месте строительства новой городской поликлиники № 8 был торжественно открыт у дома № 36 на ул. Есенина Белгорода. Изначально под учреждение здравоохранения планировалось выделить два этажа строящегося дома, но позже в проект внесли изменения, и поликлинику решили сделать пристройкой к уже существующему дому. Жители домов № 20 и 30 на ул. Есенина и № 19 на ул. Будённого не согласились с таким решением, ссылаясь на то, что с возведением здания у них заберут единственную в этом районе детскую площадку. Поэтому работы приостановили.
В 2008 году строительство началось на земельном участке в 11-м Южном микрорайоне города – возле новостроек на ул. Есенина и бульваре Юности. Уже построены стены и крыша будущей восьмой поликлиники областного центра. Общая стоимость строительства составляет более 86 млн рублей. В этом году планируется освоить почти половину этой суммы, сообщили ИА «Бел.Ру» в управлении капитального строительства г. Белгорода. Поликлинику предполагают открыть в IV квартале 2010 года.
Светлана Губина