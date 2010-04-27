Поликлиника № 8 Белгорода будет достроена к концу 2010 года

В августе 2007 года закладной камень на месте строительства новой городской поликлиники № 8 был торжественно открыт у дома № 36 на ул. Есенина Белгорода. Изначально под учреждение здравоохранения планировалось выделить два этажа строящегося дома, но позже в проект внесли изменения, и поликлинику решили сделать пристройкой к уже существующему дому. Жители домов № 20 и 30 на ул. Есенина и № 19 на ул. Будённого не согласились с таким решением, ссылаясь на то, что с возведением здания у них заберут единственную в этом районе детскую площадку. Поэтому работы приостановили.