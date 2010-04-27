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Posted 27 апреля 2010,, 05:52

Published 27 апреля 2010,, 05:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Поликлиника № 8 Белгорода будет достроена к концу 2010 года

27 апреля 2010, 05:52
Общая площадь здания, возводимого на улице Есенина, составляет 3 180 квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену.

В августе 2007 года закладной камень на месте строительства новой городской поликлиники № 8 был торжественно открыт у дома № 36 на ул. Есенина Белгорода. Изначально под учреждение здравоохранения планировалось выделить два этажа строящегося дома, но позже в проект внесли изменения, и поликлинику решили сделать пристройкой к уже существующему дому. Жители домов № 20 и 30 на ул. Есенина и № 19 на ул. Будённого не согласились с таким решением, ссылаясь на то, что с возведением здания у них заберут единственную в этом районе детскую площадку. Поэтому работы приостановили.

В 2008 году строительство началось на земельном участке в 11-м Южном микрорайоне города – возле новостроек на ул. Есенина и бульваре Юности. Уже построены стены и крыша будущей восьмой поликлиники областного центра. Общая стоимость строительства составляет более 86 млн рублей. В этом году планируется освоить почти половину этой суммы, сообщили ИА «Бел.Ру» в управлении капитального строительства г. Белгорода. Поликлинику предполагают открыть в IV квартале 2010 года.

Светлана Губина

#Новости#Город#Мария#Есенина#Поликлиника
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