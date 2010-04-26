БелГУ стал национальным исследовательским университетом

Ректор БелГУ Леонид Дятченко отметил, что победа в конкурсе свидетельствует о признании вуза на федеральном уровне. «Белгородский государственный университет способен не только генерировать знания и воплощать в жизнь двухуровневую систему подготовки кадров для высокотехнологичных секторов экономики, но и проводить широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, обеспечивать эффективный трансфер технологий в экономику России», – приводит слова Леонида Дятченко управление по связям с общественностью вуза.