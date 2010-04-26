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Posted 26 апреля 2010,, 13:39

Published 26 апреля 2010,, 13:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

БелГУ стал национальным исследовательским университетом

26 апреля 2010, 13:39
26 апреля конкурсная комиссия Министерства образования и науки России по итогам тайного голосования выбрала вузы, которым присвоено звание национального исследовательского университета. Комиссия Минобрнауки признала, что белгородский вуз способен обеспечить эффективную интеграцию науки, образования и производства.
Сюжет
Конкурс

Напомним, что во второй тур прошли 32 российских вуза из 128, которые подавали свои заявки. Статус национальных исследовательских университетов получили 15 вузов из 32. БелГУ – единственный вуз не только Белгородской области, но и всего Центрального федерального округа (за исключением столичных университетов), прошедший строгий отбор.

В конкурсной заявке Белгородский государственный университет представил концепцию развития университетского производственно-финансового комплекса в сфере наукоёмких технологий. Теперь БелГУ может рассчитывать на дополнительное финансирование из средств федерального бюджета.

Ректор БелГУ Леонид Дятченко отметил, что победа в конкурсе свидетельствует о признании вуза на федеральном уровне. «Белгородский государственный университет способен не только генерировать знания и воплощать в жизнь двухуровневую систему подготовки кадров для высокотехнологичных секторов экономики, но и проводить широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, обеспечивать эффективный трансфер технологий в экономику России», – приводит слова Леонида Дятченко управление по связям с общественностью вуза.

#Новости#БелГУ#Наука#Конкурс#Мария#Юля#Национальный университет#Минобразования
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