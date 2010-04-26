БелГУ стал национальным исследовательским университетом

Posted 26 апреля 2010,, 13:39
Published 26 апреля 2010,, 13:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что во второй тур прошли 32 российских вуза из 128, которые подавали свои заявки. Статус национальных исследовательских университетов получили 15 вузов из 32. БелГУ – единственный вуз не только Белгородской области, но и всего Центрального федерального округа (за исключением столичных университетов), прошедший строгий отбор.
В конкурсной заявке Белгородский государственный университет представил концепцию развития университетского производственно-финансового комплекса в сфере наукоёмких технологий. Теперь БелГУ может рассчитывать на дополнительное финансирование из средств федерального бюджета.
Ректор БелГУ Леонид Дятченко отметил, что победа в конкурсе свидетельствует о признании вуза на федеральном уровне. «Белгородский государственный университет способен не только генерировать знания и воплощать в жизнь двухуровневую систему подготовки кадров для высокотехнологичных секторов экономики, но и проводить широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, обеспечивать эффективный трансфер технологий в экономику России», – приводит слова Леонида Дятченко управление по связям с общественностью вуза.