В первом квартале 2010 года в «Белгородэнерго» поступило около 67 тысяч обращений потребителей

Помимо основных услуг по передаче электроэнергии и по техприсоединению компания предоставляет жителям широкий спектр дополнительных сервисов. В первом квартале заключено более 7 000 договоров на оказание допуслуг, сообщили в пресс-службе компании. Самыми популярными и из них являются продажа, монтаж и проверка приборов учёта (6 719 договоров), а также проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт сетей наружного освещения (301 договор).