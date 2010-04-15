В первом квартале 2010 года в «Белгородэнерго» поступило около 67 тысяч обращений потребителей

Posted 15 апреля 2010,, 04:57
Published 15 апреля 2010,, 04:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Так, за первый квартал 2010 года в контакт-центр «115» поступило 55 389 обращений, что на 51 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Центрах обслуживания клиентов зафиксировано 10 638 обращений клиентов к сотрудникам «Белгородэнерго».
Помимо основных услуг по передаче электроэнергии и по техприсоединению компания предоставляет жителям широкий спектр дополнительных сервисов. В первом квартале заключено более 7 000 договоров на оказание допуслуг, сообщили в пресс-службе компании. Самыми популярными и из них являются продажа, монтаж и проверка приборов учёта (6 719 договоров), а также проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт сетей наружного освещения (301 договор).
Более подробно с услугами, оказываемыми «Белгородэнерго», можно ознакомиться в интернет-приёмной компании, а также в Центрах обслуживания клиентов.