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Posted 15 апреля 2010,, 04:57

Published 15 апреля 2010,, 04:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В первом квартале 2010 года в «Белгородэнерго» поступило около 67 тысяч обращений потребителей

15 апреля 2010, 04:57
За первые три месяца этого года к специалистам «Белгородэнерго» обратилось 66 098 потребителей. Статистика показывает, что для жителей Белгородской области самым удобным каналом связи является прямая линия энергетиков «115».

Так, за первый квартал 2010 года в контакт-центр «115» поступило 55 389 обращений, что на 51 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Центрах обслуживания клиентов зафиксировано 10 638 обращений клиентов к сотрудникам «Белгородэнерго».

Помимо основных услуг по передаче электроэнергии и по техприсоединению компания предоставляет жителям широкий спектр дополнительных сервисов. В первом квартале заключено более 7 000 договоров на оказание допуслуг, сообщили в пресс-службе компании. Самыми популярными и из них являются продажа, монтаж и проверка приборов учёта (6 719 договоров), а также проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт сетей наружного освещения (301 договор).

Более подробно с услугами, оказываемыми «Белгородэнерго», можно ознакомиться в интернет-приёмной компании, а также в Центрах обслуживания клиентов.

#Новости#Экономика#Белгородэнерго#Мария#Цок#Техприсоединенте#Допуслуга
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