Posted 6 апреля 2010, 16:44
Published 6 апреля 2010, 16:44
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Что стало причиной оптимизма инвесторов и стоит ли рассчитывать на продолжение роста — поделился в нашем интервью Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov), заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог».
Отечественные индексы как по итогам марта, так и с начала года показали одни из лучших темпов роста среди мировых рынков — индекс ММВБ за март прибавил 8,8%, индекс РТС вырос на 11,5% за март.
По словам Константина Церазова, первая половина марта отметилась общим позитивом для инвесторов и хорошими темпами роста на фоне высоких цен на нефть и благоприятной американской и европейской статистики, после чего рынок перешел в фазу консолидации.
Оптимизм инвесторов был обусловлен, прежде всего, явными сдвигами в решении «греческого вопроса» — правительство Греции узаконило меры по уменьшению дефицита бюджета на 4,8 млрд евро, говорит Константин Церазов.
По мнению эксперта, в ближайшей перспективе в фокусе внимания инвесторов будут оставаться бумаги Сбербанка. Драйвером роста акций лидера сектора выступит предстоящий сезон отчетностей крупнейших банков США, а также грядущая публикация отчетности Сбербанка за I квартал.
«В целом, российский рынок в апреле готов продолжить рост и обновить исторические максимумы», — уверен, как опытный инвестор, Константин Владимирович Церазов. «Наш рынок поддержат высокие цены на нефть, которые сейчас находятся на уровне 83 доллара за баррель марки Brent, а также цены на металлы, которые приблизились к историческим максимумам. Вместе с тем, весеннее ралли поддержат дивидендные истории, а также улучшающаяся макростатистика по развитым странам», — заключил Константин Церазов.