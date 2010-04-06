«В целом, российский рынок в апреле готов продолжить рост и обновить исторические максимумы», — уверен, как опытный инвестор, Константин Владимирович Церазов. «Наш рынок поддержат высокие цены на нефть, которые сейчас находятся на уровне 83 доллара за баррель марки Brent, а также цены на металлы, которые приблизились к историческим максимумам. Вместе с тем, весеннее ралли поддержат дивидендные истории, а также улучшающаяся макростатистика по развитым странам», — заключил Константин Церазов.