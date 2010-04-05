Руководитель администрации губернатора отмечает юбилей

Трудовую деятельность начал в 1973 году слесарем по ремонту горного оборудования Лебединского горно-обогатительного комбината. В 1974–1976 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. В 1978–1979 Олег Николаевич работал секретарём комитета ВЛКСМ организации «Минмонтажспецстрой СССР» в г. Губкине, с 1979 по 1985 – вторым секретарём Губкинского горкома ВЛКСМ, секретарём, вторым секретарём, первым секретарём Белгородского обкома ВЛКСМ.