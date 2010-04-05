Руководитель администрации губернатора отмечает юбилей

Posted 5 апреля 2010, 12:53
Published 5 апреля 2010, 12:53
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Updated Сегодня, 11:11
Олег Полухин родился 5 апреля 1955 года в п. Красная Яруга Ракитянского района Белгородской области. В 1981 окончил Губкинский филиал Всесоюзного заочного политехнического института, в 1987 – Академию общественных наук при ЦК КПСС, г. Москва. Доктор политических наук, профессор.
Трудовую деятельность начал в 1973 году слесарем по ремонту горного оборудования Лебединского горно-обогатительного комбината. В 1974–1976 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. В 1978–1979 Олег Николаевич работал секретарём комитета ВЛКСМ организации «Минмонтажспецстрой СССР» в г. Губкине, с 1979 по 1985 – вторым секретарём Губкинского горкома ВЛКСМ, секретарём, вторым секретарём, первым секретарём Белгородского обкома ВЛКСМ.
С 1987 по 1993 годы Олег Полухин являлся сначала вторым, а затем первым секретарём Губкинского горкома КПСС, председателем Губкинского городского Совета народных депутатов. С 1994 года работал заместителем председателя Белгородской областной Думы.
В 2000 году Олега Николаевича назначили на должность заместителя главы администрации Белгородской области – руководителя аппарата главы администрации области. С 2003 года он являлся заместителем губернатора Белгородской области – руководителем аппарата губернатора Белгородской области. В январе 2010 года Олег Полухин назначен на должность первого заместителя губернатора Белгородской области – руководителя администрации губернатора Белгородской области.
В 2004 году награждён орденом Дружбы.