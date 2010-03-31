Белгородцы скорбят по жертвам терактов в Москве

Вчера вечером 350 свечей зажглись и на площадке перед Белгородским институтом культуры и искусств. Здесь на митинге памяти жертв терроризма «Свеча, зажжённая за вас…» собрались более 350 студентов, преподавателей вуза, ветеранов и просто прохожих. Они почтили память всех жертв терактов в московском метрополитене, на Каширском шоссе, на улице Гурьянова, «Норд-Осте», в Беслане. Клирик Свято-Георгиевского собора – священник Александр, поддержавший проводимую по инициативе студентов акцию памяти, призвал всех к единению.