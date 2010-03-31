Белгородцы скорбят по жертвам терактов в Москве

Posted 31 марта 2010,, 07:23
Published 31 марта 2010,, 07:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Мы не могли остаться в стороне от этих событий. В Москве погибли наши сограждане, такие же люди, как и мы. Это общая трагедия и боль», – сказал корреспонденту ИА «Бел.Ру» один из участников акции Михаил Койнов.
Вчера вечером 350 свечей зажглись и на площадке перед Белгородским институтом культуры и искусств. Здесь на митинге памяти жертв терроризма «Свеча, зажжённая за вас…» собрались более 350 студентов, преподавателей вуза, ветеранов и просто прохожих. Они почтили память всех жертв терактов в московском метрополитене, на Каширском шоссе, на улице Гурьянова, «Норд-Осте», в Беслане. Клирик Свято-Георгиевского собора – священник Александр, поддержавший проводимую по инициативе студентов акцию памяти, призвал всех к единению.
Идут поминальные службы и в храмах. Как сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии, многие белгородцы заказывают заупокойную службу по жертвам терактов и ставят свечи на поминальный алтарь.
Напомним, среди погибших в результате теракта в московском метро, Виталий Веневцев – уроженец Белгородской области, несколько лет живший и работавший в Москве.
Александр Пыж
Фото Александра Туртыгина и студентов БГИКИ