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Posted 31 марта 2010,, 07:23

Published 31 марта 2010,, 07:23

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы скорбят по жертвам терактов в Москве

31 марта 2010, 07:23
30 марта в Белгороде прошли акции памяти погибших при взрывах в московском метро. Первые зажжённые свечи и цветы около подземного перехода через проспект Богдана Хмельницкого на остановке «Родина» появились ещё вечером в понедельник, 29 марта. Во вторник, когда в Москве был день траура, число свечей около подземного перехода возросло – помянуть погибших приходили белгородцы, в основном студенты вузов.

«Мы не могли остаться в стороне от этих событий. В Москве погибли наши сограждане, такие же люди, как и мы. Это общая трагедия и боль», – сказал корреспонденту ИА «Бел.Ру» один из участников акции Михаил Койнов.

Вчера вечером 350 свечей зажглись и на площадке перед Белгородским институтом культуры и искусств. Здесь на митинге памяти жертв терроризма «Свеча, зажжённая за вас…» собрались более 350 студентов, преподавателей вуза, ветеранов и просто прохожих. Они почтили память всех жертв терактов в московском метрополитене, на Каширском шоссе, на улице Гурьянова, «Норд-Осте», в Беслане. Клирик Свято-Георгиевского собора – священник Александр, поддержавший проводимую по инициативе студентов акцию памяти, призвал всех к единению.

Идут поминальные службы и в храмах. Как сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии, многие белгородцы заказывают заупокойную службу по жертвам терактов и ставят свечи на поминальный алтарь.

Напомним, среди погибших в результате теракта в московском метро, Виталий Веневцев – уроженец Белгородской области, несколько лет живший и работавший в Москве.

Александр Пыж

Фото Александра Туртыгина и студентов БГИКИ

#Новости#Город#Мария#Метро#Акция памяти#Гражданское общество#Теракт#Траур
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