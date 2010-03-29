Открыта горячая линия по взрывам в московском метро

Сегодня утром на двух московских станциях метро: «Лубянка» и «Парк культуры» (радиальная) – прогремели взрывы. Данные о родных и знакомых, погибших и раненных в результате терактов, белгородцы могут узнать по телефонам горячей линии: (495) 622-14-30, (495) 624-34-40.

Сюжет МЧС