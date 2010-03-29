Открыта горячая линия по взрывам в московском метро

Posted 29 марта 2010,, 10:00
Published 29 марта 2010,, 10:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В настоящий момент медики, спасатели и правоохранительные органы уточняют число жертв утренних взрывов. По предварительным данным, в списке погибших 37 человек, ранены 65 человек. Опубликованы первые списки раненых, доставленных в московские больницы.
Для уточнения данных о родных и знакомых, пострадавших в терактах, белгородцы могут звонить по телефонам горячей линии: (495) 622-14-30, (495) 624-34-40.
Фото РИА Новости