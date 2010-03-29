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Posted 29 марта 2010,, 10:00

Published 29 марта 2010,, 10:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Открыта горячая линия по взрывам в московском метро

29 марта 2010, 10:00
Сегодня утром на двух московских станциях метро: «Лубянка» и «Парк культуры» (радиальная) – прогремели взрывы. Данные о родных и знакомых, погибших и раненных в результате терактов, белгородцы могут узнать по телефонам горячей линии: (495) 622-14-30, (495) 624-34-40.
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МЧС

В настоящий момент медики, спасатели и правоохранительные органы уточняют число жертв утренних взрывов. По предварительным данным, в списке погибших 37 человек, ранены 65 человек. Опубликованы первые списки раненых, доставленных в московские больницы.

Для уточнения данных о родных и знакомых, пострадавших в терактах, белгородцы могут звонить по телефонам горячей линии: (495) 622-14-30, (495) 624-34-40.

Фото РИА Новости

#Новости#Общество#Горячая линия#Денис Объедкин#МЧС#Теракт
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