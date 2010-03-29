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Posted 29 марта 2010,, 11:55

Published 29 марта 2010,, 11:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский педагог представила Россию в Европе

29 марта 2010, 11:55
Учитель английского языка из Губкина представила свой инновационный проект на 7-м Европейском инновационном образовательном форуме в Берлине. Елена Бабина из шестой губкинской гимназии стала почётным призёром выставки-конкурса «Виртуальный тур по классной комнате».

Елена Бабина – победитель Всероссийского открытого конкурса «Мои инновации в образовании» (2007), финалист конкурса «Лидер в образовании» (2006), организатор летнего лагеря изучения английского языка и страноведения США «Радуга». На днях учитель из Губкина была отмечена и на европейском уровне. Е. Бабина стала одним из двух российских педагогов – призёров выставки конкурса инновационных проектов «Виртуальный тур по классной комнате». Елена Ивановна заняла третье место в номинации «Инновационный контент» с проектом «Забытый памятник незабытой войны».

«Мероприятие такого уровня стимулирует появление новых идей, позволяет обмениваться опытом с коллегами и находить новых друзей», – приводит слова Елены Бабиной сайт MSKIT. Проект губкинского учителя был реализован при взаимодействии его участников через портал «Сеть творческих учителей» (www.it-n.ru, Innovative Educators Network), созданный при поддержке Microsoft.

Участие в работе портала открывает педагогам доступ к многочисленным ресурсам и сообществам, даёт возможность общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию ИКТ в учебном процессе.

Это не первый опыт участия российских учителей в данной инициативе: ранее педагоги успешно представляли свои проекты на подобных форумах в Париже, Хельсинки и Загребе.

#Новости#Наука#Мария#Учитель#Английский язык#MICROSOFT#Елена бабина
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