Белгородский педагог представила Россию в Европе

Елена Бабина – победитель Всероссийского открытого конкурса «Мои инновации в образовании» (2007), финалист конкурса «Лидер в образовании» (2006), организатор летнего лагеря изучения английского языка и страноведения США «Радуга». На днях учитель из Губкина была отмечена и на европейском уровне. Е. Бабина стала одним из двух российских педагогов – призёров выставки конкурса инновационных проектов «Виртуальный тур по классной комнате». Елена Ивановна заняла третье место в номинации «Инновационный контент» с проектом «Забытый памятник незабытой войны».