Белгородский педагог представила Россию в Европе

Posted 29 марта 2010,, 11:55
Published 29 марта 2010,, 11:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Елена Бабина – победитель Всероссийского открытого конкурса «Мои инновации в образовании» (2007), финалист конкурса «Лидер в образовании» (2006), организатор летнего лагеря изучения английского языка и страноведения США «Радуга». На днях учитель из Губкина была отмечена и на европейском уровне. Е. Бабина стала одним из двух российских педагогов – призёров выставки конкурса инновационных проектов «Виртуальный тур по классной комнате». Елена Ивановна заняла третье место в номинации «Инновационный контент» с проектом «Забытый памятник незабытой войны».
«Мероприятие такого уровня стимулирует появление новых идей, позволяет обмениваться опытом с коллегами и находить новых друзей», – приводит слова Елены Бабиной сайт MSKIT. Проект губкинского учителя был реализован при взаимодействии его участников через портал «Сеть творческих учителей» (www.it-n.ru, Innovative Educators Network), созданный при поддержке Microsoft.
Участие в работе портала открывает педагогам доступ к многочисленным ресурсам и сообществам, даёт возможность общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию ИКТ в учебном процессе.
Это не первый опыт участия российских учителей в данной инициативе: ранее педагоги успешно представляли свои проекты на подобных форумах в Париже, Хельсинки и Загребе.