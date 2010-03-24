Советы тем, кто выбирает свадебные платья

Posted 24 марта 2010,, 07:01
Published 24 марта 2010,, 07:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В старину невеста сама шила себе свадебный наряд – так уж было заведено у славянских народов: сама вышивала свой свадебный сарафан и свадебный рушник, с каждым стежком вкладывая в работу надежду на счастье и нерушимую любовь. Получая, таким образом, своего рода оберег для будущей семьи, имеющий очень мощный положительный энергетический заряд.
Нынешние невесты не все искушены в делах белошвеек, поэтому предпочитают купить свадебное платье или отдать в пошив частному портному. Желательно, чтобы это была швея, чей брак сложился удачно: значит, в работу она вложит и кусочек своего личного счастья, что ни в коем случае не помешает новобрачным, а наоборот, будет подпитывать их положительной энергетикой.
Ну а из какой ткани свадебное платье покупать или шить – решать только невесте, ведь она будет царицей бала! Ассортимент тканей и отделочных материалов необычайно широк: шёлк, атлас, шифон, тафта, гипюр, тесьма, кружева...
Столь же разнообразны фасоны и стили: если позволяет фигура (она должна быть безукоризненна), выбирайте хорошо приталенный длинный силуэт (стиль «элегант»), если есть кое-какие изъяны – призывайте на помощь корсет с пышной юбкой (стиль «романтика»). Для любой фигуры подойдёт стиль «ампир» (с завышенной талией), но особенно привлекателен он для обладательниц пышных форм. Длина платья может варьироваться от смелого мини (например, с пышной юбкой и длинным шлейфом – очень оригинально и романтично!) – стиль «кокетка» (если ножки красивы, почему бы их не показать?) – до классического длинного. Ну и никто не отменял брючные костюмы: для невесты они тоже вполне уместны, тем более что это ещё и экономично: потом можно будет носить в тех или иных подходящих случаях, привнеся в них небольшие дополнения или изменения.
Несколько слов о цветовой палитре наряда. Издревле цвет свадебного наряда у славян был красным, актуален он и по сей день. Вот только не все могут его носить. Для этого должна быть склонность к некой эксцентричности. Следует учитывать, что алый (или насыщенно-синий) – довольно агрессивный цвет: он сразу же притягивает к себе взгляд и уже не отпускает его. Владелица такого платья весь день будет в центре внимания (но разве не к этому стремится каждая невеста?).
И всё же образ невесты для многих является символом чистоты и невинности, ассоциируясь с Царевной-Лебедью (если дело происходит в тёплое время года) или со Снежной Королевой (если свадьба отмечается зимой). А с этой целью прекрасно справляются классический белый цвет со всеми своими оттенками и светлые тона (беж, нежно-розовый, светло-голубой).