Советы тем, кто выбирает свадебные платья

Столь же разнообразны фасоны и стили: если позволяет фигура (она должна быть безукоризненна), выбирайте хорошо приталенный длинный силуэт (стиль «элегант»), если есть кое-какие изъяны – призывайте на помощь корсет с пышной юбкой (стиль «романтика»). Для любой фигуры подойдёт стиль «ампир» (с завышенной талией), но особенно привлекателен он для обладательниц пышных форм. Длина платья может варьироваться от смелого мини (например, с пышной юбкой и длинным шлейфом – очень оригинально и романтично!) – стиль «кокетка» (если ножки красивы, почему бы их не показать?) – до классического длинного. Ну и никто не отменял брючные костюмы: для невесты они тоже вполне уместны, тем более что это ещё и экономично: потом можно будет носить в тех или иных подходящих случаях, привнеся в них небольшие дополнения или изменения.